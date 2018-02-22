Россия отмечает в Ивангороде столетие создания Красной армии

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, торжества начнутся с митинга и возложения венков к мемориальной доске «Символическое место рождения Красной армии» на территории Ивангородской крепости.

Затем пройдет историческая реконструкция боя подразделений Красной армии, демонстрация действия военной техники и вооружения, выставка образцов стрелкового оружия и специальных средств родов войск и служб.

Кроме того, в этот день состоится праздничный концерт - театрализованное выступление военно-исторического клуба и военного оркестра. Завершатся торжества салютом.