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Россия отмечает в Ивангороде столетие создания Красной армии

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ФОТО: LIIS TREIMANN/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

В четверг в Ивангороде пройдут мероприятия, посвященные столетию создания Красной армии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, торжества начнутся с митинга и возложения венков к мемориальной доске «Символическое место рождения Красной армии» на территории Ивангородской крепости.

Затем пройдет историческая реконструкция боя подразделений Красной армии, демонстрация действия военной техники и вооружения, выставка образцов стрелкового оружия и специальных средств родов войск и служб.

Кроме того, в этот день состоится праздничный концерт - театрализованное выступление военно-исторического клуба и военного оркестра. Завершатся торжества салютом.

Днем создания Рабоче-крестьянской Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА. 23 февраля 1918 года также было опубликовано воззвание Совета народных комиссаров от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности!», а также «Воззвание Военного главнокомандующего» Николая Крыленко.

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