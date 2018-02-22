Старейшая жительница Тарту скончалась в возрасте 105 лет

Старейшая жительница города Тарту Хильда Паю, которой 17 марта исполнилось бы 106 лет, вечером 19 февраля скончалась в Тартуском доме призрения на улице Лийва, пишет Tartu Postimees.
В последнее время Хильда Паю говорила о том, как скучает по похороненным на кладбище Раади сыну Рейну и мужу Йоханнесу, и о том, что и сама хочет попасть туда же. «Теперь можно сказать, что ее последнее желание исполнится, - сказал ее крестник Яан Сультс. - Разумеется, Хильде часто говорили, чтобы она немного потерпела, скоро будет новый день рождения, и Хильду эта мысль каждый раз ободряла. Но что поделаешь».
Хильда Паю родилась 17 марта 1912 в семье хуторян в волости Лайузе и выросла с четырьмя сестрами и одним братом. Она училась в Тартуской коммерческой гимназии. Хильда вышла замуж за секретаря волости Кеэни Валгаского уезда Йоханнеса Паю, выпускника школы Треффнера.
Паю будут отпевать в полдень пятницы в тартуской церкви Пеэтри и похоронят на кладбище Раади.