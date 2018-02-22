Старейшая жительница Тарту скончалась в возрасте 105 лет

В последнее время Хильда Паю говорила о том, как скучает по похороненным на кладбище Раади сыну Рейну и мужу Йоханнесу, и о том, что и сама хочет попасть туда же. «Теперь можно сказать, что ее последнее желание исполнится, - сказал ее крестник Яан Сультс. - Разумеется, Хильде часто говорили, чтобы она немного потерпела, скоро будет новый день рождения, и Хильду эта мысль каждый раз ободряла. Но что поделаешь».