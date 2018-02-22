Из Латвии привозят все больше и табака

Согласно исследованию, проведенному фирмой Nielsen, 13,3 процента найденных в Эстонии табачных изделий были ввезены в страну контрабандой, что на 1,6 процентных пунктов меньше, чем в 2016 году. Большая часть сигарет без эстонской акцизной марки привезена из России, Белоруссии и Латвии.

Если количество пачек сигарет с российской и белорусской акцизными марками по сравнению с прошлым годом снизилось, то количество латвийских сигарет постоянно и быстро растет – в четвертом квартале 2016 года доля сигарет с латвийской маркой составляла четыре процента, в четвертом квартале прошлого года их было уже 20 процентов.

Было сказано, что доставка латвийских сигарет является полностью законной, и если их использую в личных нуждах, их нельзя называть контрабандным товаром. В пределах Европейского союза из другой страны-члена для себя можно привезти до 800 сигарет, то есть 40 пачек. То же относится и к алкоголю.

Председатель Эстонской ассоциации производителя табака Таави Салуметс сказал, что снижение доли контрабанды – это позитивная новость, в которой свою роль играет хорошая работа Налогово-таможенного департамента. «Но за красивой тенденцией скрывается быстрый рост доли пачек табака с латвийскими акцизными марками, что обусловлено значительным отличием акцизной ставки у соседней страны. Все указывает на то, что приграничная торговля в будущем году усугубится еще больше, снизив объемы доходов от налогов, поступающих в государственную казну», - сказал Салуметс.

Налоговый ущерб от контрабандных сигарет составляется десятки миллионов евро

Производители табака прогнозируют в будущем году снижение внутригосударственных покупок, но это скорее обусловлено разницей цен с Латвией и снижением доли покупок, совершаемых финнами, а не реальным изменением потребительских привычек, которые планировались налоговой политикой. «Кроме того, в будущем году вступит в силу запрет на экспонирование табачных изделий, который согласно объяснительной записке к законопроекту не снизит потребления, но усложнит выявление контрабанды», - добавил Салуметс.

По словам заместителя генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманна, борьба с контрабандой сигарет и в этом году является одним из приоритетов работы Налогово-таможенного департамента. «За два месяца этого года уже было найдено шесть миллионов контрабандных сигарет. Большая часть из них проходили транзитом через Эстонию в Скандинавию, но мы являемся страной Европейского союза, расположенной на восточной границе, а потому несем значительную ответственность в защите экономики и здоровья людей всего союза», - сказал Рейтманн.

«Как показывает исследование Nielsen, контрабандные сигареты оседают и в Эстонии. И хотя доля контрабанды снизилась, ситуацией все же нельзя быть довольными, поскольку ущерб, наносимый контрабандными сигаретами, достигает десятков миллионов евро», - добавил заместитель генерального директора.

Контрабандными считаются сигареты, расфасованные в пачки с чужими акцизными марками, на которых нет эстонских марок или которые являются поддельными. Поддельная продукция составляет 0,5 процентов от всей имеющейся в стране контрабанды, доля которой, по сравнению с исследованием 2016 года, снизилась на 0,1 процентных пункта. Потребитель поддельных сигарет может думать, что они потребляет изделия, которые продаются и на законном рынке, но на самом деле они не соответствую настоящим изделиям ни по качеству, ни по уровню безопасности.

4,6 процента сигаретных пачек являются марками, которые официально не продают в Эстонии. Больше всего представленные бренды – это продукция фирм Grodno Tobacco Factory (3,4 процента найденных в Эстонии пачек): NZ, Fest, Premier, Minsk и Baltic Tobacco Factory (0,9 процента найденных в Эстонии пачек): Bayron.