Подставы на дороге: в Эстонии участились случаи мошенничества и вымогательства

Жительницу Таллинна обвинили в том, что она повредила чужую машину, и стали требовать с нее 400 евро. «Распальцованный молодой человек требовал с меня деньги, при этом его повреждений я ни разу не видела», – говорит дама. Жителя Тарту обвинили в том, что он виноват в ДТП, совершенное другим водителем, которого он никогда не видел. «Я виноват лишь в том, что живу в том районе и езжу по той дороге», – вздыхает он. Неужели вернулись те времена, когда подстраивали ДТП и потом настойчивые молодые люди вымогали с вас деньги? «МК-Эстония» узнала, как советуют себя вести в таких случаях полиция, юрист и страховые фирмы.
Жительница Таллинна Таисия 12 января пошла в спортклуб, куда она ходит уже много лет. Когда же вышла с занятия, то обнаружила под дворником записку: «Вы поцарапали мою машину, перезвоните».
Когда она перезвонила, выяснилось, что мужчина, представившийся Константином, обвиняет ее в том, что она испортила его машину. При этом сам он с места происшествия уже уехал.
История на парковке
«По его словам, он вышел из спортзала, обнаружил на пассажирской двери повреждения и позвонил в полицию. Приехал патруль. Я после тренировки была в бане, телефон оставила в шкафчике, поэтому дозвониться до меня не смогли, – рассказывает Таисия. – В итоге оставили под дворником записку и уехали».
По словам женщины, Константин стал с нее требовать возмещения ущерба в размере 400 евро.
«Разговор шел с наездом. Мол, да вы знаете, сколько стоит моя машина? Да вы знаете, на сколько вы попали? – описывает дама. – Я сказала, что есть дорожная страховка, которая разберется в инциденте, и пусть он обращается туда. И так как на моей машине нет ни единого следа, ни единого скола на двери, доказывающего, что было взаимодействие с его машиной, то я свою вину не признаю».
Однако мужчина не унимался, продолжал звонить и требовать, и в итоге в страховке Таисии даже предложили написать заявление в полицию по факту вымогательства.
Она добавляет, что даже не видела ту машину, повреждения которой ей приписывают. Константин, не дождавшись ее, уехал, из полиции на ее просьбы прислать фотографии ответили отказом.
Далее из страховки прислали эксперта, никаких следов соприкосновения с другой машиной не нашли, о чем и сообщили страховке второй стороны.
«Тогда стали звонить уже из его страховки, стали предлагать провести повторную экспертизу, – рассказывает Таисия. – Я не против, пусть проводят. Я-то знаю, что его машину не трогала».
То, чего не было
Параллельно звонили и из полиции. Причем, утверждает женщина, у нее сложилось впечатление, что ее буквально заставляли взять на себя вину и признаться, что она повредила чужую машину.
«Следователь говорила, мол, лучше признайтесь, ведь если мы заведем дело и закажем экспертизу, то это вам обойдется намного дороже, даже прав лишить могут», – передает разговор Таисия.
Однако в полиции считают, что никакого давления с их стороны не было.
«Так как мы сначала получили информацию о поврежденном автомобиле, то для выяснения обстоятельств происшествия наш сотрудник должен был общаться с обеими сторонами. Жаль, если тон показался читательнице резким», – говорит ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс.
Обязанность сотрудника полиции в таких случаях – подробно разъяснить участникам конфликта, какие возможности решения есть в случае подобного ДТП. Если же делопроизводство установит чью-то вину, то в отношении виновника последуют санкции в соответствии с законом.
В итоге Таисия, устав от этих звонков и разговоров, обратилась к знакомому юристу. Тот связался с Константином и предложил подписать ему мировое соглашение. Которое и было подписано в конце января, где черным по белому указано, что обе стороны не имеют друг к другу никаких претензий.
Рассказать газете о том, как удалось достичь компромисса столь быстро, юрист не пожелал, лукаво отметив, что он бывший следователь, «а бывших следователей не бывает, и раскрывать свои методы не хочется».
В общем, история закончена, хотя если бы не полная уверенность Таисии в своей невиновности, то итог, возможно, был бы иным.
«Я считаю, что в тот день действительно кто-то мог поцарапать машину Константина и уехать. На освободившееся место встала я. Он обнаружил это и стал обвинять меня, – предполагает дама. – Или второй вариант: это просто подстава. Ведь не каждый перед поездкой обходит машину и осматривает ее в поисках свежих вмятинок и царапинок. Может, с владельцем крутой машины он бы не стал связываться, а у нас простая Dacia Logan. Вот и решил, что с нами прокатит – мы возьмем на себя вину за то, чего не делали…»
История на дороге
Следующая история еще интереснее: мужчину обвинили в том, что из-за его манеры вождения другой человек совершил ДТП, хотя он даже ни разу, как утверждает, этого водителя не видел.
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