Подставы на дороге: в Эстонии участились случаи мошенничества и вымогательства

Жительница Таллинна Таисия 12 января пошла в спортклуб, куда она ходит уже много лет. Когда же вышла с занятия, то обнаружила под дворником записку: «Вы поцарапали мою машину, перезвоните».

Когда она перезвонила, выяснилось, что мужчина, представившийся Константином, обвиняет ее в том, что она испортила его машину. При этом сам он с места происшествия уже уехал.

История на парковке

«По его словам, он вышел из спортзала, обнаружил на пассажирской двери повреждения и позвонил в полицию. Приехал патруль. Я после тренировки была в бане, телефон оставила в шкафчике, поэтому дозвониться до меня не смогли, – рассказывает Таисия. – В итоге оставили под дворником записку и уехали».

По словам женщины, Константин стал с нее требовать возмещения ущерба в размере 400 евро.

«Разговор шел с наездом. Мол, да вы знаете, сколько стоит моя машина? Да вы знаете, на сколько вы попали? – описывает дама. – Я сказала, что есть дорожная страховка, которая разберется в инциденте, и пусть он обращается туда. И так как на моей машине нет ни единого следа, ни единого скола на двери, доказывающего, что было взаимодействие с его машиной, то я свою вину не признаю».

Однако мужчина не унимался, продолжал звонить и требовать, и в итоге в страховке Таисии даже предложили написать заявление в полицию по факту вымогательства.

Она добавляет, что даже не видела ту машину, повреждения которой ей приписывают. Константин, не дождавшись ее, уехал, из полиции на ее просьбы прислать фотографии ответили отказом.

Далее из страховки прислали эксперта, никаких следов соприкосновения с другой машиной не нашли, о чем и сообщили страховке второй стороны.

«Тогда стали звонить уже из его страховки, стали предлагать провести повторную экспертизу, – рассказывает Таисия. – Я не против, пусть проводят. Я-то знаю, что его машину не трогала».

То, чего не было

Параллельно звонили и из полиции. Причем, утверждает женщина, у нее сложилось впечатление, что ее буквально заставляли взять на себя вину и признаться, что она повредила чужую машину.

«Следователь говорила, мол, лучше признайтесь, ведь если мы заведем дело и закажем экспертизу, то это вам обойдется намного дороже, даже прав лишить могут», – передает разговор Таисия.

Однако в полиции считают, что никакого давления с их стороны не было.

«Так как мы сначала получили информацию о поврежденном автомобиле, то для выяснения обстоятельств происшествия наш сотрудник должен был общаться с обеими сторонами. Жаль, если тон показался читательнице резким», – говорит ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс.