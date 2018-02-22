Галерея: в Таллинне перед Банком Эстонии выстроилась огромная очередь
22 февраля 2018 г., 12:18
Из желающих приобрести выпущенные в честь столетия Эстонской Республики памятные монеты перед магазином Музея Банка Эстонии выстроилась сегодня огромная очередь, сообщает Postimees.
Авторами золотой монеты стали Тийу Пирско и Мати Веэрметс. На монете изображены национальный цветок - василек и старейшие эстонские геометрические орнаменты, которые символизируют абсолютное счастье, развитие и гармонию.
Авторами серебряной монеты стали Маргус Кадарик и Тоомас Никлус. На монете изображен силуэт земли в сине-черно-белом цвете.
Монеты поступили сегодня в продажу в магазине Музея Банка Эстонии, в электронном магазине Omniva и в почтовых конторах по всей Эстонии.