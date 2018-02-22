Фото: этот дом с четырьмя спальнями можно установить за один рабочий день

Этот изготовленный в Портленде (США) сборный дом - отнюдь не мини-дом, а полнометражное здание для большой семьи: четыре спальни, площадь 365 м2. Однако собрать его небольшая бригадой строителей амоза один рабочий день, пишет Freshome.

ФОТО: freshome.com

Вдобавок к четырем спальням, трем ванным комнатам и одному туалету в этом просторном двухэтажном доме есть большая кухня-гостиная.

Как в снаружи, так и в интерьере дома использовано много стекла.

ФОТО: freshome.com

Дом спроектирован и сконструирован таким образом, что размеры и площадь каждого аналогичного помещения одинаковы. Благодаря этому можно менять планировку по своему усмотрению. Это особенно важно, если дом находится в поселке, где много похожих, или даже точно таких же домов.

ФОТО: freshome.com