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  • Фото: этот дом с четырьмя спальнями можно установить за один рабочий день

Фото: этот дом с четырьмя спальнями можно установить за один рабочий день

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ФОТО: freshome.com

Времена, когда дома строились годами, прошли. Сейчас дома перевозят по частям, а потом быстро собирают на нужном месте. Например, вот этот стильный дом площадью почти 400 квадратных метров, рассказывает Kodu

Этот изготовленный в Портленде (США) сборный дом - отнюдь не мини-дом, а полнометражное здание для большой семьи: четыре спальни, площадь 365 м2. Однако собрать его небольшая бригадой строителей амоза один рабочий день, пишет Freshome.

ФОТО: freshome.com

Вдобавок к четырем спальням, трем ванным комнатам и одному туалету в этом просторном двухэтажном доме есть большая кухня-гостиная. 

Как в снаружи, так и в интерьере дома использовано много стекла. 

ФОТО: freshome.com

Дом спроектирован и сконструирован таким образом, что размеры и площадь каждого аналогичного помещения одинаковы. Благодаря этому можно менять планировку по своему усмотрению. Это особенно важно, если дом находится в поселке, где много похожих, или даже точно таких же домов. 

ФОТО: freshome.com

Больше информации и фото ЗДЕСЬ. 

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