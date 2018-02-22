пятница, 23 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

До и после: легкая, но эффективная переделка старого комода

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Остатки обоев, немного краски и пошаговые инструкции от InMyRoom. Вот все, что нужно, чтобы превратить старый комод в настоящий арт-объект.

Руководит процессом Саша Мершиев - российский декоратор, дизайнер интерьера, владелец мастерской MERSHYHOME.

Нам понадобятся:

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

 - собственно комод; 

- новые ручки; 

- остатки обоев; 

- грунтовка на водной основе; 

- клей для обоев;

- краска цвета фона обоев; 

- карандаш: 

- линейка; 

- ножницы; 

- кисти; 

- воск для мебели; 

- распылитель.

А теперь перейдите по ссылке и следуйте пошаговым инструкциям с иллюстрациями. Все предельно четко и понятно. 

У вас должно получиться вот так: 

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обязательно обратите внимание на ссылки к похожим по тематике статьям внизу! Там тоже много интересного!

Актуально

Читать также

НАВЕРХ