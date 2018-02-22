До и после: легкая, но эффективная переделка старого комода
22 февраля 2018 г., 17:25
Остатки обоев, немного краски и пошаговые инструкции от InMyRoom. Вот все, что нужно, чтобы превратить старый комод в настоящий арт-объект.
Руководит процессом Саша Мершиев - российский декоратор, дизайнер интерьера, владелец мастерской MERSHYHOME.
Нам понадобятся:
- собственно комод;
- новые ручки;
- остатки обоев;
- грунтовка на водной основе;
- клей для обоев;
- краска цвета фона обоев;
- карандаш:
- линейка;
- ножницы;
- кисти;
- воск для мебели;
- распылитель.
А теперь перейдите по ссылке и следуйте пошаговым инструкциям с иллюстрациями. Все предельно четко и понятно.
У вас должно получиться вот так:
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