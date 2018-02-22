Картина дня: ракеты и танки у границы с Эстонией, масштабный сбой в работе инфосистем и соцсетей и крупнейший рост пенсий

Ракеты и танки на границе с Эстонией привлекли нарвитян

Российская армия сегодня в приграничном Ивангороде направила в небо зенитную ракетную систему С-400 и ракеты "Искандер". Прозвучал и танковый залп. Благоразумно стреляли в восточном, а не в западном направлении. Читать далее...

Масштабный сбой в Эстонии: банковскими картами не расплатиться, Facebook перестал работать

Сегодня в полдень в Эстонии произошли масштабные сбои: были проблемы с карточными платежами, не работали и популярные соцсети, например, Facebook и Instagram. Читать далее...

В преддверии столетия Эстонии

На поминальной церемонии, которая состоялась на кладбище Метсакальмисту, к могилам глав Эстонского государства был возложен общий венок от Рийгикогу, президента республики и правительства с надписью «От эстонского народа». Читать далее... Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила на обед бывших глав эстонского государства. Читать далее... В четверг правительство по предложению МВД предоставило гражданство Эстонии ста лицам, младшему из них 9 месяцев, а старшему 67 лет. Читать далее...

Фото и видео: 21-летнюю Елизавету приговорили к девяти годам тюрьмы

Харьюский уездный суд признал 21-летнюю Елизавету виновной в убийстве 23-летнего молодого человека летом прошлого года возле Певческого поля в Таллинне и приговорил ее к девяти годам тюрьмы. Читать далее...

Житель Эстонии признался в преступлении, совершенном 20 лет назад

В конце прошлого года с полицией связался мужчина, который 20 лет назад совершил кражу, а теперь захотел вернуть украденную вещь владельцу. Читать далее...

Мировой рейтинг коррупции: смотрите, на каком месте оказалась Эстония

По итогам 2017 года Эстония набрала 71 балл из 100 возможных. В рейтинге ЭР на одном уровне по коррупции с Объединенными Арабскими Эмиратами. Читать далее...

Медаль в обмен на флаг

По утверждению сайта Inside the Games, после встречи президента МОК Томаса Баха и чиновника ОКР Игоря Левитина, была достигнута договоренность, что России вернут флаг на закрытии Олимпиады и на данной церемонии россияне пройдут не как команда Олимпийских атлетов, а как сборная Российской Федерации. Читать далее...

Ожидается крупнейший за последние десять лет рост пенсий

У пенсионеров с продолжительным рабочим стажем в этом году пенсии вырастут в среднем на 30 евро. Такое резкое повышение в последний раз было в Эстонии десять лет назад, еще до большого кризиса. Читать далее...

Житель Ласнамяэ против строительства дома по уходу: «Ненормальные могут напасть на наших детей!»

Мы обычно не публикуем анонимные письма и, тем более, не занимаемся журналистскими расследованиями, если жалобщик не оставил своих координат. Однако это письмо мы не могли оставить без внимания. Читать далее...

Вопрос читателя: что будет, если я не подам декларацию о доходах?

«Что будет, если я не подам декларацию о доходах?» - спрашивает читатель Tarbija24. По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Уку Тампере, существует два варианта. Читать далее...

Подставы на дороге: в Эстонии участились случаи мошенничества и вымогательства

Жительницу Таллинна обвинили в том, что она повредила чужую машину, и стали требовать с нее 400 евро. «Требовал распальцованный молодой человек, а при этом повреждений на его автомобиле я не видела», – говорит дама. Читать далее...

Фото: в Таллинне перед Банком Эстонии выстроилась огромная очередь

Из желающих приобрести выпущенные в честь столетия Эстонской Республики памятные монеты перед магазином Музея Банка Эстонии выстроилась сегодня огромная очеред. Читать далее...

Эксперимент Postimees: к кому из врачей-специалистов легче всего попасть на прием?

Люди часто жалуются на длинные очереди к врачам, поэтому Postimees решил составить обзор, как быстро в больших больницах можно попасть к различным специалистам. Читать далее...

Клиника красоты оказывала медицинские услуги, не имея разрешения на деятельность