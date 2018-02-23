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  • Галерея: квартира в Хаапсалу по цене апартаментов в Старом городе или части дома в Кадриорге

Галерея: квартира в Хаапсалу по цене апартаментов в Старом городе или части дома в Кадриорге

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В прошлом году, на самом берегу залива, в тихом месте и без того тихого курортного Хаапсалу по проекту архитектора Эмиля Урбеля построили модный современный рядный дом. Одна из квартир в этом доме сейчас выставлена на продажу.   

Четрырехкомнатная квартира площадью 116,1 м2 расположена на двух этажах. На первом - прихожая, гостиная, кухня-столовая и чулан. На втором этаже - три спальни, душевая и баня. Ах да! На каждом этаже по туалету. Есть не только балкон, но и терраса, плавно переходящая в причал для лодки или яхты. 

Архитекторы внутреннего пространства всего здания - известный дуэт: Тасо Мяхар и Йоханна-Лизете Аллинг. 

Кроме незабываемых видов, высоких потолков и просторных комнат дом отличается еще и техническими новшествами. Системы отопления и вентиляции регулируются автоматически, энергия расходуется рачительно, многие функции умного дома также установлены и используются. Класс энергопотребления - B. 

Да, стоит эта новая квартира немало: по цене квадратного метра с ней могут сравниться средневековые отреставрированные квартиры в старом Таллинне, а также новые квартиры в центре столицы. 

Остальные фото и информация находятся ЗДЕСЬ. 

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