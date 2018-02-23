Галерея: квартира в Хаапсалу по цене апартаментов в Старом городе или части дома в Кадриорге

Четрырехкомнатная квартира площадью 116,1 м2 расположена на двух этажах. На первом - прихожая, гостиная, кухня-столовая и чулан. На втором этаже - три спальни, душевая и баня. Ах да! На каждом этаже по туалету. Есть не только балкон, но и терраса, плавно переходящая в причал для лодки или яхты.