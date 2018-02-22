Клиника красоты Lux-Medicus оказывала медицинские услуги, не имея разрешения на деятельность

Судя по данным Коммерческого регистра, паевое товарищество Lux-Medicus OÜ было создано еще в январе 2011 года. За прошедшие годы в фирме происходило несколько изменений, и последние данные, которые действительны и теперь, были внесены 17 января 2018 года. Однако устав не менялся с сентября 2017 года, а это означает, что как минимум пять месяцев это предприятие является клиникой красоты, в которой оказывают разные косметические услуги. В том числе медицинские, которые и стали предметом разбирательств на уровне Департамента здоровья.
Ситуация стала достоянием гласности по вполне понятной и банальной причине. Супруга нашего читателя (он попросил не называть его имени, но редакции оно известно – ред.) отправилась на процедуру по удалению капилляров и осталась недовольна полученным результатом. Судя по нынешнему накалу страстей, семья и клиника спорили достаточно долго и весьма ожесточенно. Все это и стало причиной того, почему читатель обратился в Департамент здоровья с жалобой на клинику, заодно попросив уточнить, есть ли у клиники Lux-Medicus OÜ лицензия на деятельность, на основании которой она оказывает не только косметические, но и медицинские услуги.
8 февраля этого года он получил исчерпывающий ответ на свои вопросы, который составил и подписал заместитель генерального директора Департамента здоровья Михаил Музычин. Из нее читатель узнал: «Поясняем, что у OÜ Lux-Medicus нет разрешения на деятельность для оказания медицинских услуг. По оценке департамента, удаление капилляров относится к числу медицинских услуг, и таким образом, OÜ Lux-Medicus не должен был оказывать данную процедуру. Также сообщаем, что 7 февраля 2018 года департамент провел проверку в OÜ Lux-Medicus и начал производство в отношении данного учреждения».
Ситуация, скажем прямо, неприятная. Lux-Medicus – достаточно известная клиника красоты, отделения которой находятся как в Старом городе Таллинна, так и в районе Ласнамяэ. Рекламу предприятия можно видеть во многих социальных сетях. Клиника позиционирует себя как сеть клиник, предлагающих широкий выбор услуг в сфере профессиональной и аппаратной косметологии, а также эстетической медицины. На сайте клиники сообщается, что специалисты имеют высшее медицинское образование и постоянно совершенствуют свои знания в сфере красоты и здоровья. А сама клиника оснащена новейшим оборудованием из области косметологии. Не было у нее, судя по официальному ответу Департамента здоровья, лишь одного – разрешения на деятельность для оказания этих самых услуг.
Для того чтобы понять, как такое возможно и что клиника сделала после начала разбирательств на высшем государственном уровне, мы обратились в Lux-Medicus с просьбой прокомментировать жалобу читателя и ответ департамента.
Собственник клиники красоты Lux-Medicus OÜ Михаил Кордас начал свой ответ с того, что сообщил: «В данный момент наш юрист готовит заявление на этого читателя в полицию по статье о вымогательстве, клевете и шантаже. Несмотря на то, что ему вернули деньги без дополнительных разбирательств, он никак не может успокоится. Видимо, придется обратиться в вышестоящие инстанции».
Далее Кордас объяснил, что после обращения читателя в Департамент здоровья, клинику посетили инспекторы департамента, чтобы проверить качество оказываемых услуг. «Во время инспекции проверили помещения, аппаратуру, документы работников (врачей, медсестер, косметистов), лекарства и предлагаемый перечень услуг. Так же проверили карту данного пациента и оказанную ей услугу. По данной проверке нарушений не было выявлено, и департамент закончил производство», - заверил нас Кордас и предоставил выдержки из протокола проверок, где на самом деле сказано о том, что используемый аппарат, условия проведения процедур и документы работников отвечают требованиям. Нарушений не выявлено.
Также Кордас уточнил, что Департамент здоровья решил выдать клинике разрешение на деятельность для оказания медицинских услуг, что в будущем позволит значительно увеличить перечень проводимых в клинике процедур.
Мы попросить уточнить, как он может прокомментировать ответ заместителя генерального директора Департамента здоровья, в котором ясно сказано, что по состоянию на 8 февраля клиника не имела права оказывать медицинские услуги? Кордас прислал хронологию: «07.02 - проверка Департаментом здоровья деятельности. 09.02 - разбирательство закончено.
16.02 - получили положительный ответ в связи с заявлением на выдачу разрешения на меддеятельность».
Поскольку нам нужно иметь объективную картину происходящего, мы обратились в Департамент здоровья с просьбой сообщить, на самом ли деле производство в отношении клиники красоты Lux-Medicus OÜ, о начале которого нашего читателя оповестил генеральный директор департамента и которое, по словам Кордаса, было завершено уже не следующий день после отправки ответа на поступившую жалобу, подошло к концу?
Советник по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури сначала сообщила, что производство не завершено, а поэтому пока сложно сказать, каким именно образом будет наказана данная клиника. Тогда мы переслали в департамент те выдержки из протокола, которые Кордас предоставил нам, заверяя, что никаких расследований и претензий у департамента больше нет. «Данные документы связаны с ходатайством о разрешении на деятельность, производство по которому действительно завершено. Разрешение на деятельность учреждению выдано. А производство по государственному надзору, начатое на основании поступившей жалобы, на данный момент еще продолжается».
Таким образом, на сегодняшний день ситуация такова. Клиника Lux-Medicus OÜ теперь имеет официальное разрешение на деятельность, и предоставляемые услуги оказываются на законных основаниях. Однако руководству еще предстоит дождаться решения Департамента здоровья, который должен будет решить, что делать в ситуации, когда учреждение долгое время занималось медицинской деятельностью, не доказав свою компетентность и наличие условий для этого. Возможно, руководство клиники решит отомстить строптивому супругу клиентки, который выявил нарушение и довел дело до разбирательств и общественной огласки, и обратится в полицию, обвинив его в клевете, вымогательстве и шантаже.
Мы же согласимся с последней частью ответа заместителя генерального директора Департамента здоровья Михаила Музычина: «Департамент советует вам и вашим близким в дальнейшем основательнее изучать характер и ход предлагаемых клиниками/салонами красоты услуг, а перед осуществлением процедуры убедиться в квалификации и опыте оказывающего услугу. В случае, если речь идет о процедуре, касающейся кожи, услугу может оказывать только медицинский работник в учреждении, имеющем разрешение на оказание медицинских услуг».