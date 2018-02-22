Клиника красоты Lux-Medicus оказывала медицинские услуги, не имея разрешения на деятельность

Ситуация стала достоянием гласности по вполне понятной и банальной причине. Супруга нашего читателя (он попросил не называть его имени, но редакции оно известно – ред.) отправилась на процедуру по удалению капилляров и осталась недовольна полученным результатом. Судя по нынешнему накалу страстей, семья и клиника спорили достаточно долго и весьма ожесточенно. Все это и стало причиной того, почему читатель обратился в Департамент здоровья с жалобой на клинику, заодно попросив уточнить, есть ли у клиники Lux-Medicus OÜ лицензия на деятельность, на основании которой она оказывает не только косметические, но и медицинские услуги.

8 февраля этого года он получил исчерпывающий ответ на свои вопросы, который составил и подписал заместитель генерального директора Департамента здоровья Михаил Музычин. Из нее читатель узнал: «Поясняем, что у OÜ Lux-Medicus нет разрешения на деятельность для оказания медицинских услуг. По оценке департамента, удаление капилляров относится к числу медицинских услуг, и таким образом, OÜ Lux-Medicus не должен был оказывать данную процедуру. Также сообщаем, что 7 февраля 2018 года департамент провел проверку в OÜ Lux-Medicus и начал производство в отношении данного учреждения».

Ситуация, скажем прямо, неприятная. Lux-Medicus – достаточно известная клиника красоты, отделения которой находятся как в Старом городе Таллинна, так и в районе Ласнамяэ. Рекламу предприятия можно видеть во многих социальных сетях. Клиника позиционирует себя как сеть клиник, предлагающих широкий выбор услуг в сфере профессиональной и аппаратной косметологии, а также эстетической медицины. На сайте клиники сообщается, что специалисты имеют высшее медицинское образование и постоянно совершенствуют свои знания в сфере красоты и здоровья. А сама клиника оснащена новейшим оборудованием из области косметологии. Не было у нее, судя по официальному ответу Департамента здоровья, лишь одного – разрешения на деятельность для оказания этих самых услуг.

Для того чтобы понять, как такое возможно и что клиника сделала после начала разбирательств на высшем государственном уровне, мы обратились в Lux-Medicus с просьбой прокомментировать жалобу читателя и ответ департамента.

Собственник клиники красоты Lux-Medicus OÜ Михаил Кордас начал свой ответ с того, что сообщил: «В данный момент наш юрист готовит заявление на этого читателя в полицию по статье о вымогательстве, клевете и шантаже. Несмотря на то, что ему вернули деньги без дополнительных разбирательств, он никак не может успокоится. Видимо, придется обратиться в вышестоящие инстанции».