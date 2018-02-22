Получившие государственные награды удивили своими словами

«Ешьте в будущем лучше!» - обратился к собравшимся гуру эстонской гастрономии Димитрий Демьянов после получения знака отличия «Белая звезда» IV класса. Именно его обращение побудило и других награжденных высказать свои наилучшие пожелания собравшимся.

Пропагандист поварского искусства Димитрий Демьянов получил знак отличия "Белая звезда" IV класса. ФОТО: Eero Vabamägi

Обычно при получении знаков отличия громогласно благодарят только люди в погонах, чей статус предусматривает произнесение конкретных слов. Кайтселийтчики говорят: «За Эстонию до самой смерти!», спасатели: «Ради Бога, ради защиты ближних», а военные: «За Эстонию!»

Postimees решил привести ряд обращений тех, кто вчера получил государственные награды из рук президента страны.

Знак отличия "Белая звезда" IV класса получил ржаной король и селянин Ханс Круусимяги. ФОТО: Eero Vabamägi

"Чтобы у каждого эстонца был на столе хлеб из своего урожая!" - сказал Ханс Круусимяги.

Почтальон из Валгамаа Лийа Пихо получила медаль "Белая звезда". ФОТО: Eero Vabamägi

"Большие дела начинаются с мелочей", - Лийа Пихо.

Знак отличия "Белая звезда" IV класса получил вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. ФОТО: Eero Vabamägi

"Чтобы жизнь в Эстонии каждый день становилась все лучше и лучше", - Дмитрий Егоров.

Учитель математики Агу Оясоо получил знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Всем правильных подсчетов", - Агу Оясоо.

"Чтобы хватало работы и хлеба, песен и детей", - руководитель профессиональной палаты Тийа Рандма.

Тележурналист Марко Рейкоп получил знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Да здравствует еще более душевная Эстония с прекрасным настроением", - Марко Рейкоп.

Пропагандист хаапсалуской шали Мирье Симс получила знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Да здравствует Эстония и хаапсалуская шаль", - Мирье Симс.

Организатор Тартуского марафона Индрек Кельк получил знак отличия "Белая звезда" IV класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Будем жить здоровее!" - Индрек Кельк.

"Будем беречь друг друга!" - помощник людей с ограниченными возможностями Кайрит Нума.

Донор Ааре Пуусепп получил от президента знак отличия "Красный крест" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

"Более здоровые граждане страны!" - донор Ааре Пуусепп.

"За Нарву!" - кайтселийтчик Александр Лупанов.

Учитель музыки Аннели Акен получила знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Чтобы пелось дальше!" - Аннели Акен.

"Пасечникам хороших полетов на пользу Эстонии", - пасечник Александер Килк.

Художественный критик Харри Лийвранд получил знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Еще более культурной Эстонии!" - Харри Лийвранд.

"Буду носить с гордостью и на груди, и в сердце", - актер и поэт-песенник Виллу Кангур.

Актер и поэт-песенник Виллу Кангур получил знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Сбережем природу Эстонии!" - исследователь дичи Пеэп Мяннил.

Языковед Тийт Хенносте получил знак отличия "Белая звезда" IV класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Да здравствует эстонский язык!" - Тийт Хенносте.

"Да здравствует образование Эстонии!" - ученый-педагог Эдгар Крулль.

"Так же чудесно и дальше!" - профессор Эстонского университета естественных наук Анне Луйк.

Пропагандист предпринимательства, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп получила знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Спасибо, что предпочитаете эстонские продукты!" - Сирье Потисепп.

"Непрерывного обучения и свободы!" - пропагандист образования Трийн Нооркыйв.

Смотритель острова Абрука Рейн Лембер получил знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Приезжайте к нам в гости!" - Рейн Лембер.

Волейбольный тренер Тойво Уусна получил знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi

"Волейбол несравним!" - Тойво Уусна.

Актер Русского театра Александр Окунев получил знак отличия "Белая звезда" V класса. ФОТО: Eero Vabamägi