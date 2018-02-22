Получившие государственные награды удивили своими словами

Обычно весьма официальное вручение государственных наград превратилось вчера в Нарве в очень трогательное событие, в ходе которого получившие награды высказали свои пожелания жителям Эстонии.
«Ешьте в будущем лучше!» - обратился к собравшимся гуру эстонской гастрономии Димитрий Демьянов после получения знака отличия «Белая звезда» IV класса. Именно его обращение побудило и других награжденных высказать свои наилучшие пожелания собравшимся.
Обычно при получении знаков отличия громогласно благодарят только люди в погонах, чей статус предусматривает произнесение конкретных слов. Кайтселийтчики говорят: «За Эстонию до самой смерти!», спасатели: «Ради Бога, ради защиты ближних», а военные: «За Эстонию!»
Postimees решил привести ряд обращений тех, кто вчера получил государственные награды из рук президента страны.
"Чтобы у каждого эстонца был на столе хлеб из своего урожая!" - сказал Ханс Круусимяги.
"Большие дела начинаются с мелочей", - Лийа Пихо.
"Чтобы жизнь в Эстонии каждый день становилась все лучше и лучше", - Дмитрий Егоров.
"Всем правильных подсчетов", - Агу Оясоо.
"Чтобы хватало работы и хлеба, песен и детей", - руководитель профессиональной палаты Тийа Рандма.
"Да здравствует еще более душевная Эстония с прекрасным настроением", - Марко Рейкоп.
"Да здравствует Эстония и хаапсалуская шаль", - Мирье Симс.
"Будем жить здоровее!" - Индрек Кельк.
"Будем беречь друг друга!" - помощник людей с ограниченными возможностями Кайрит Нума.
"Более здоровые граждане страны!" - донор Ааре Пуусепп.
"За Нарву!" - кайтселийтчик Александр Лупанов.
"Чтобы пелось дальше!" - Аннели Акен.
"Пасечникам хороших полетов на пользу Эстонии", - пасечник Александер Килк.
"Еще более культурной Эстонии!" - Харри Лийвранд.
"Буду носить с гордостью и на груди, и в сердце", - актер и поэт-песенник Виллу Кангур.
"Сбережем природу Эстонии!" - исследователь дичи Пеэп Мяннил.
"Да здравствует эстонский язык!" - Тийт Хенносте.
"Да здравствует образование Эстонии!" - ученый-педагог Эдгар Крулль.
"Так же чудесно и дальше!" - профессор Эстонского университета естественных наук Анне Луйк.
"Спасибо, что предпочитаете эстонские продукты!" - Сирье Потисепп.
"Непрерывного обучения и свободы!" - пропагандист образования Трийн Нооркыйв.
"Приезжайте к нам в гости!" - Рейн Лембер.
"Волейбол несравним!" - Тойво Уусна.
"Доброты и мира!" - Александр Окунев.