Галерея: смотрите, во что нарядили скульптуру перед торговым центром «Виру»

Шарфы или шапки появятся на следующих монументах:

Целующиеся студенты (Тарту), Фридрих Рейнхольд Крейцвальд (Выру), Якоб Хурт (Тарту и Пыльва), Карл Аугуст Херманн (Пыльтсамаа), Мальчик с рыбой (Хаапсалу), Голосующий человек (Пайде), Калевипоэг (Тарту), Шведский лев (Нарва), Тур (Раквере), Хямарик (Таллинн), Нипернаади (Валга), Кристьян Яак Петерсон (Тарту), Линда (Таллинн), Лидия Койдула (Пярну), Юноша на велосипеде слушает музыку (Раквере), Йохан Лайдонер (Вильянди), Слава труду (Кохтла-Ярве), Мирный атом (Силламяэ), Голова города Рапла (Рапла) и Генерал Тыниссон (Йыхви).

Столетие Эстонской Республики отмечается с апреля 2017 года по февраль 2020 года. В рамках юбилейной недели с 19 по 25 февраля праздничные мероприятия пройдут по всей Эстонии, с программой можно ознакомиться здесь.