Андрей Коробейник: раздувшийся управленческий аппарат - один из главных тормозов развития Эстонии

«Предложение о сокращении количества чиновников в Эстонии совершенно оправдано. Со временем эффективность государственного аппарата должна расти благодаря техническому прогрессу - за счёт автоматизации процессов, сервисов электронного государства и т.д. Сегодня мы этого не наблюдаем - несмотря на появление новых технологических решений, количество чиновников с каждым годом увеличивается, а это значит, что эффективность каждого конкретного чиновника с каждым годом падает. Причина этого заключается в отсутствии системного подхода, в этом смысле продуманная реформа государственного аппарата давно назрела. Раздувшийся управленческий аппарат сегодня - один из главных тормозов развития Эстонии.

А вот парламент, в котором всего лишь 101 депутат, много денег бюджету не сэкономит, даже если его совсем распустить. Роль парламента в законотворчестве с каждым годом падает, и де факто сегодня власть в Эстонии принадлежит не парламенту и даже не кабинету министров, а чиновникам в министерствах. Демократия от этого, мягко говоря, не выигрывает. Поэтому парламенту, может, и нужны реформы, но они могли бы быть направлены на увеличение его влияния».