И мало кто способен сохранять в себе эту внутреннюю свободу. Которая, в принципе, ни от чего не зависит. Ни от буйных соседей, ни от исторических комплексов, ни от союзников, ни от врагов, ни от количества выкрашенных в цвета трехцветного флага крыш, ни от числа людей, собравшихся под Длинным Германом к торжественному поднятию триколора, ни от того, был ли сыгран гимн в новогоднюю ночь… Она либо есть, либо нет.

Та самая внутренняя свобода, для которой главное - не то, признают ли ее. Которая позволяет настойчиво озвучивать свою идею, даже если она окружающими не особенно приветствуется. Позволяет убеждать несогласных не с помощью принуждения, а величием своей правоты и достоинством своего примера.

Независимость – это смелость быть. Умение видеть направление, в котором движешься. Готовность отказаться от чего-то на своем пути, хотя совершенно не обязательно переходить при этом на картофельные очистки.

Это легкость прощения и спокойствие умудренного, но не отягощенного опытом. Это умение хранить свои ценности и уважать чужие, не впадая в излишний пафос. Способность сохранять здоровую самоиронию и не подменять внутреннюю свободу ее внешними атрибутами.

Любовь к родине измеряется не количеством съеденных в честь Дня независимости килек и воткнутых в петлицу васильков. И подлинное патриотическое воспитание не сводится к зазубриванию гимна и подсчету складок на национальном костюме. Внешние атрибуты слишком легко меняются на любые другие. История знает множество тому примеров. И не эти атрибуты мы, на самом деле, любим.

Что остается, если их отбросить? Сосновый лес, за которым шумит свинцовое море. Полботинка, сосредоточенно изучающий торчащий из обуви палец. Башни Старого Таллинна и колонны Тартуского университета. Можжевельник, который, как известно, выстоит и в сушь, и в мокрый снег, и в бесконечную летнюю морось. Прилетевший из какой-то кафешки мотивчик Валгре. Люди, которым это дорого. Для которых Эстония – не пустой звук. Для которых за этим стоит что-то важное и любимое. Даже если это не то, о чем пишут в учебниках и говорят с трибун.