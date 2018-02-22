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  • Российский адмирал: новые зенитно-ракетные комплексы С-400 будут размещены на Балтике в этом году

Российский адмирал: новые зенитно-ракетные комплексы С-400 будут размещены на Балтике в этом году

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Зенитно-ракетная система С-400.

ФОТО: Sergei Malgavko/Sergei Malgavko/TASS

Новые зенитно-ракетные комплексы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году, сообщил командующий Балтийским флотом РФ Александр Носатов.

"Будет продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота - в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М",- сообщил Носатов, слова которого привели в пресс-службе флота в четверг.

Носатов также заявил, что Балтфлот запланировал межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.

"Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка летом 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке "Морской десант-2018",- сказал Носатов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл.). В составе флота - соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО, а так же тылового технического и специального обеспечения. В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота сформирован 11-й армейский корпус.

5 февраля председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус

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