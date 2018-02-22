Покупателям новых квартир навязывают нежеланный довесок

Поскольку Таллинн не подтверждает детальную планировку новых построек без парковочных мест, девелоперы стали продавать парковочные места вместе с квартирами, а возможности отказаться от парковки они не предоставляют, пишет ERR.
При этом стоимость квадратного метра парковочных мест и кладовок зачастую превышает стоимость квадратного метра самой квартиры, также зачастую обязательной является и покупка кладовки.
Например, в новостройке в Пирита за парковочное место хотят 20 000 евро, а за кладовку в 3 кв. метра в здании в Рокка-аль-Маре — 4500 евро.
"Права отказаться от покупки парковочного места, к сожалению, нет", - извиняется маклер Алгер Грюнстам за принудительное условие и добавляет, что стоимость не взята с потолка, а исходит из затрат на строительство.
Маклер отметил, что изначально в планах девелопера было продавать парковочные места отдельно, но когда дело дошло до продаж, девелопер получил указание от города связать парковочные места с квартирами, чтобы их нельзя было продавать отдельно.