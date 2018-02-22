Крупнейший электропотребитель Эстонии планирует гигантскую инвестицию

"С точки зрения электроинтенсивной промышленности это бесспорно позитивный шаг. А именно — мы регулярно платим энергоналоги и вносим сетевую плату ежегодно на 4-6 млн евро больше, чем заводы с таким же потреблением электричества в Финляндии, Швеции, Германии или Австрии. Влияние финансового фактора велико, поскольку Estonian Cell потребляет почти 2,5 процента всего потребляемого в Эстонии электричества", - сказала BNS член правления Estonian Cell Сийри Лахе.

По словам Лахе, акциз на электричество наряду с оплатой восстановимой энергии и сетевой оплатой является одним из трех факторов, воздействующих на конкурентоспособность. "Установление льготных ставок на акциз, естественно, первый заметный шаг к снижению налогов на энергию. Для сооружения наряду с сегодняшним заводом второго производства потребовались бы осуществляемые шаг за шагом изменения всех трех компонентов" ,- отметила Лахе.

"Надеемся, что в ближайшие месяцы законопроект об установлении льготных ставок на электроакциз сможет одобрить и Рийгикогу. От этого будет зависеть решение нашего собственника, начнется ли разработанная на маленьком заводе инвестиционная программа, суммарно превышающая 17 млн евро",- сказала Лахе. Предприятие готово приступить к инвестиционной программе уже в этом году.

По словам лахе, примечательно, что в Эстонии начиная с моменту установления акцизов на электричество и газ были полностью освобожденные от налогов энергоинтенсивные отрасли промышленности. Льготные акцизы являются логичным шагом вслед за рекомендательной директивой ЕС во и мя обеспечения конкурентоспособности секторов энергоинтенсивной промышленности на международных рынках.

Правительство в четверг на выездном заседании в Вильянди одобрило законодательные поправки, в соответствии с которыми ставка акцизов на электроэнергию для энергоинтенсивных промышленных предприятий уменьшится на 90 процентов, то есть, с нынешних 4,47 евро до 0,5 евро за мегаватт-час.

Министерство финансов пояснило, что льгота может быть предоставлена предприятиям с эффективной системой управления энергосистемы, при этом сама система должна соответствовать стандарту ISO 50 001, а показатель электроинтенсивности в предшествующем хозяйственном году должна быть на уровне 20 процентов и выше.