Эстонский город шахтеров захватили добытчики криптовалюты

В Кохтла-Ярве на строго охраняемой территории Viru Keemia Grupp (VKG) стоит синий морской контейнер, где основатель Эстонского союза криптовалют Хермес Брамбат уже установил 120 машин для добычи биткойнов, места хватит еще на двадцать, передает Äripäev .

«Если в какой-то момент курс криптовалюты обрушится, эти устройства можно будет отключить - и вся история», - говорит член правления VKG Energia Марек Тулль. Но вместо рисков на VKG предпочитают видеть возможности, поскольку они смогут обеспечить шахты для добычи криптовалюты большой мощностью.