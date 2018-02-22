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В пятницу конторы банков закроются на три часа раньше обычного

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Swedbank.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с празднованием годовщины Эстонской Республики в пятницу конторы банков закроются на три часа раньше обычного, 24 февраля все банковские конторы будут закрыты.

В пятницу, 23 февраля, время работы контор банка Swedbank сокращено на 3 часа, сообщил банк.

Расположенные вне Таллинна конторы банка SEB в пятницу открыты до 14.00, в Таллинне до 15.00.

Время работы контор банка Luminor в пятницу также сокращено на 3 часа.

24 февраля конторы всех банков закрыты.

Движение платежей осуществляется по обычному графику.

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