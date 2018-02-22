В пятницу конторы банков закроются на три часа раньше обычного
22 февраля 2018 г., 18:51
В связи с празднованием годовщины Эстонской Республики в пятницу конторы банков закроются на три часа раньше обычного, 24 февраля все банковские конторы будут закрыты.
В пятницу, 23 февраля, время работы контор банка Swedbank сокращено на 3 часа, сообщил банк.
Расположенные вне Таллинна конторы банка SEB в пятницу открыты до 14.00, в Таллинне до 15.00.
Время работы контор банка Luminor в пятницу также сокращено на 3 часа.
24 февраля конторы всех банков закрыты.
Движение платежей осуществляется по обычному графику.