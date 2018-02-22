Сольман: очередной центрист попался на взятке

«Во вторник сотрудники Центральной криминальной полиции задержали заведующего клиникой по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина, которого подозревают в неоднократном получении взяток от близких пациентов, находившихся в клинике. К сожалению, многие не обратили внимания на то, что Марк Левин - давний член Ценристской партии, он входил и в прежний состав Таллиннского городского собрания. Левин - очередной работающий в городской системе центрист, на которого пала тень коррупционной деятельности. Особенно в этом случае заслуживает осуждения то, что это происходило за счет нуждающихся в помощи», - сказала Сольман.

«Коррупция в Таллинне влияет на всех нас. В Талльнне больше нельзя годами говорить о единичных случаях коррупции. Этот менталитет укоренился в городской системе и распространяется прежде всего потому, что у власти партия, которая толерантно относится к корруптивному поведению и растрате денег налогоплательщиков», - добавил он.