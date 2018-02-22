«"О, темнокожая женщина водит такси в Эстонии?" — Я слышу это каждый день!»

"Люди здесь говорят, что я из Африки - как будто это единая страна, а не континент. Даже если я их исправляю. Может быть, они никогда там не были", - предполагает нигерийка.

Секинат учится в магистратуре на экономическом факультете Таллиннского технического университета по специальности "Финансы". Она мечтает работать в банке. "Для этого я еще недостаточно владею языком. За пределами ИТ-сектора иностранцам в Эстонии очень тяжело найти работу", - говорит Секинат. Она произносит несколько предложений по-эстонски и признается, что этот язык звучит для нее очень забавно.

Когда учеба заканчивается, Секинат подрабатывает водителем такси. "Оо, темнокожая девушка водит такси в Эстонии - откуда ты?" - слышит она по нескольку раз в день.