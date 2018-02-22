пятница, 23 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «"О, темнокожая женщина водит такси в Эстонии?" — Я слышу это каждый день!»

«"О, темнокожая женщина водит такси в Эстонии?" — Я слышу это каждый день!»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Секинат Аколемобаси переехала из Нигерии в Эстонию по совету брата. Она учится в магистратуре, а поскольку найти работу по специальности здесь сложно, она подрабатывает водителем такси. Смотрите видео, подготовленное рубрикой Postimees «Silmapiiril välismaalane» ("Иностранец на горизонте").

"Люди здесь говорят, что я из Африки - как будто это единая страна, а не континент. Даже если я их исправляю. Может быть, они никогда там не были", - предполагает нигерийка.

Секинат учится в магистратуре на экономическом факультете Таллиннского технического университета по специальности "Финансы". Она мечтает работать в банке. "Для этого я еще недостаточно владею языком. За пределами ИТ-сектора иностранцам в Эстонии очень тяжело найти работу", - говорит Секинат. Она произносит несколько предложений по-эстонски и признается, что этот язык звучит для нее очень забавно.

Когда учеба заканчивается, Секинат подрабатывает водителем такси. "Оо, темнокожая девушка водит такси в Эстонии - откуда ты?" - слышит она по нескольку раз в день.

Смотрите видео!

Актуально

Читать также

НАВЕРХ