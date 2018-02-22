Цены на центральное отопление в Таллинне выше, чем в Риге и Вильнюсе

Согласно прейскуранту таллиннского поставщика центрального отопления Utilitas Tallinn, цена на центральное отопление в Таллинне без налога с оборота составляет 49,96 евро за мегаватт-час, то есть с налогом с оборота это составляет 59,95 евро за мегаватт-час.

Предельно допустимая цена на тепло в Таллинне - 49,96 евро за мегаватт-час, цена реализации может соответствовать этому пределу или быть ниже. В том случае, если расходы на самом деле ниже прогнозируемых, предприятие может продавать тепловую энергию ниже предельно допустимой цены.

В Риге, по данным муниципальной фирмы Rīgas Siltums, теплоэнергия в феврале без налога с оборота стоит 44,39 евро за мегаватт-час. В Риге уровень цен на обогрев жилищ фиксируется ценами на природный газ, составляющими в феврале 0,19 евро за кубометр. В Латвии на центральное отопление действует льготный налог с оборота — 12 процентов вместо стандартных 21, таким образом с налогом с оборота цена обогрева жилища в Латвии составляет 49,71 евро за мегаватт-час.

Без налога с оборота отопление жилища в Риге на 11 процентов дешевле, чем в Таллинне, а с налогом с оборота — на 17 процентов дешевле.

В Вильнюсе в феврале центральное отопление, по данным предлагающего эту услугу предприятия Vilniaus šilumos tinklai, обходилось без налога с оборота в 46,40 евро за мегаватт-час. В Литве также действуют налоговые льготы на центральное отопление: вместо стандартного 21 процента налог с оборота на отопление жилья составляет 9 процентов, поэтому потребителю мегаватт-час обходится в 50,58 евро.

Тем самым в Вильнюсе мегаватт-час без налога с оборота на 7,1, а с налогом с оборота - на 15,6 процента дешевле, чем в Таллинне.

В Хельсинки, по данным сайта находящегося в муниципальной собственности энергопредприятия Helen, в зимний период, то есть с января по конец февраля, частным потребителям теплоэнергия подается за 51,75 евро без налога с оборота, а с налогом с оборота в 24 процента — за 64,17евро.