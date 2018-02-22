Фото: к юбилею Эстонии выпущена необычная почтовая марка

«На протяжении ста лет Эстонской Республики в Эстонии было выпущено 840 изданий почтовых марок, однако изданная к юбилею страны серебряная марка – самая особенная из них», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тоомас Кихо.

На эксклюзивной почтовой марке из чистого серебра изображен большой герб Эстонской Республики, марка оформлена известным художником почтовых марок Индреком Ильвесом.

«Серебряная марка является подарком предприятия Omniva к столетнему юбилею Эстонской Республики», – сказал председатель правления Omniva Йоона Салувеэр. «Более того, Omniva преподнесет серебряную марку в подарок всем детям, родившимся в Эстонской Республике 24 февраля 2018 года».

Редкая серебряная марка ЭР100 будет выпущена тиражом 30 000 экземпляров. Номинальная стоимость марки размером 28 × 38 мм и весом 1,2 грамма составляет 10 евро. Каждая марка упакована в прозрачную защитную пластиковую капсулу.

Представленная сегодня марка в ограниченном количестве поступила в продажу 22 февраля во все почтовые отделения, а с 13:00 часов ее можно приобрести в интернет-магазине Omniva. Вторая партия запланированного тиража будет изготовлена и поступит в продажу в марте.

В 2018 году Эстонская Республика празднует свой столетний юбилей. С 19 по 25 февраля на праздничной неделе, посвященной 100-летию республики, по всей Эстонии будут проходить праздничные мероприятия, с программой можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru/yubileynaya-nedelya-er100