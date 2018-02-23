Фото и видео: в результате потасовки перед матчем «Спартака» в Испании погиб полицейский

В испанском Бильбао перед матчем футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком" российские болельщики спровоцировали беспорядки и вступили в противостояние не только с фанатами команды соперника, но и со стражами порядка. В результате потасовки один полицейский скончался, сообщает Newsru со ссылкой на El Mundo.
На данный момент причины смерти испанского стража порядка неизвестны. По информации издания, полицейский был доставлен в больницу еще живым, однако врачам не удалось его спасти.
Испанские журналисты подчеркивают, что именно гости из России спровоцировали беспорядки. По их словам, болельщики "Спартака" начали кидаться мячами для гольфа, бутылками и стеклянными банками.
Беспорядки развернулись у стадиона "Сан-Мамес". Как сообщает радиостанция Cadena Ser, там около сотни фанатов российской команды якобы пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес напали на болельщиков "Атлетика" и полицейских.
По данным радиостанции, фанаты "Спартака" перевернули несколько мусорных контейнеров, начали выстраивать баррикады, бросать сигнальные ракеты и стеклянные бутылки. По последней информации, в результате беспорядков пять фанатов московского клуба задержаны.
No es deporte.— LaTxapelaDeNeptuno (@LaTxapela) February 22, 2018
No es fútbol.
No es animar.
No es pasión.
Nuestra ciudad, Bilbao, no se merece esto.
DEP el ertzaina. pic.twitter.com/PX3KFKO6lB
SHOCKING: The scenes from Moscow as Spartak Moscow and Athletic Bilbao fans clash in the streets.— SPORF (@Sporf) February 22, 2018
( @partidazocope)
pic.twitter.com/OKjxYLML7w
"Спорт-Экспресс": полицейский пострадал от рук испанских фанатов
Тем временем журналист "Спорт-Экспресс" Филипп Папенков с места событий сообщил совершенно другую версию произошедшего. По его словам, в районе 19:30 по местному времени колонна российских фанатов двинулась в сторону арены "Сан-Мамес" по центральному проспекту.
При этом колонну сопровождала испанская полиция. Местные болельщики стояли на тротуаре за оцеплением и снимали происходящее на телефоны. Однако уже перед подходом к арене по недосмотру полиции сложилась ситуация, когда колонна проходила близко от группы агрессивно настроенных местных фанатов, а те стали свистеть в адрес российских гостей, отметил журналист.
"Из толпы спартаковцев понеслись ответные выкрики, а в какой-то момент в обе стороны стали летать бутылки. Из этой искры мгновенно разгорелась серьезная потасовка… С другого конца площади на спартаковцев помчались баски. С теми самыми кричалками, которые звучали накануне на митинге антифашистов. Завязалось настоящее побоище", - говорится в его материале.
По мнению журналиста, местные полицейские действовали крайне жестко, используя дубинки. Он увидел пострадавшего полицейского, которого затем увезли в госпиталь, где страж порядка и скончался, и окровавленного болельщика "Спартака".
Автор материала также подчеркнул, что, по словам очевидцев, и полицейский, и болельщик из РФ пострадали от рук испанских фанатов. При этом уже после начала матча, когда российские болельщики прошли на стадион, потасовки между ультралевыми фанатами "Атлетика" и полицейскими продолжились.
Накануне стало известно, что полицией в Мюнхене по запросу французских властей был снят с рейса при пересадке в Бильбао и задержан фанат московского "Спартака", летевший на матч своей команды "Атлетика". Сейчас решается вопрос о передаче задержанного французской стороне.
31-летнего мужчину, имя кторого не сообщается, подозревают в избиении 51-летнего английского болельщика Эндрю Баше из Портсмута летом 2016 года в Марселе. В результате драки англичанин получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому. Из комы он вскоре благополучно вышел.
Теперь российскому болельщику грозит до 15 лет тюремного заключения во Франции. "Похоже, он не рассчитывал на хорошее сотрудничество между представителями европейских правоохранительных органов. Теперь он сидит в тюрьме в Мюнхене", - говорится в заявлении местной полиции.