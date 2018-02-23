Фото и видео: в результате потасовки перед матчем «Спартака» в Испании погиб полицейский

ФОТО: VINCENT WEST/REUTERS

На данный момент причины смерти испанского стража порядка неизвестны. По информации издания, полицейский был доставлен в больницу еще живым, однако врачам не удалось его спасти.

Испанские журналисты подчеркивают, что именно гости из России спровоцировали беспорядки. По их словам, болельщики "Спартака" начали кидаться мячами для гольфа, бутылками и стеклянными банками.

Беспорядки развернулись у стадиона "Сан-Мамес". Как сообщает радиостанция Cadena Ser, там около сотни фанатов российской команды якобы пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес напали на болельщиков "Атлетика" и полицейских.

По данным радиостанции, фанаты "Спартака" перевернули несколько мусорных контейнеров, начали выстраивать баррикады, бросать сигнальные ракеты и стеклянные бутылки. По последней информации, в результате беспорядков пять фанатов московского клуба задержаны.

No es deporte.

No es fútbol.

No es animar.

No es pasión.



Nuestra ciudad, Bilbao, no se merece esto.



DEP el ertzaina. pic.twitter.com/PX3KFKO6lB — LaTxapelaDeNeptuno (@LaTxapela) February 22, 2018

SHOCKING: The scenes from Moscow as Spartak Moscow and Athletic Bilbao fans clash in the streets.

( @partidazocope)

pic.twitter.com/OKjxYLML7w — SPORF (@Sporf) February 22, 2018

"Спорт-Экспресс": полицейский пострадал от рук испанских фанатов

Тем временем журналист "Спорт-Экспресс" Филипп Папенков с места событий сообщил совершенно другую версию произошедшего. По его словам, в районе 19:30 по местному времени колонна российских фанатов двинулась в сторону арены "Сан-Мамес" по центральному проспекту.

При этом колонну сопровождала испанская полиция. Местные болельщики стояли на тротуаре за оцеплением и снимали происходящее на телефоны. Однако уже перед подходом к арене по недосмотру полиции сложилась ситуация, когда колонна проходила близко от группы агрессивно настроенных местных фанатов, а те стали свистеть в адрес российских гостей, отметил журналист.

"Из толпы спартаковцев понеслись ответные выкрики, а в какой-то момент в обе стороны стали летать бутылки. Из этой искры мгновенно разгорелась серьезная потасовка… С другого конца площади на спартаковцев помчались баски. С теми самыми кричалками, которые звучали накануне на митинге антифашистов. Завязалось настоящее побоище", - говорится в его материале.

По мнению журналиста, местные полицейские действовали крайне жестко, используя дубинки. Он увидел пострадавшего полицейского, которого затем увезли в госпиталь, где страж порядка и скончался, и окровавленного болельщика "Спартака".

Автор материала также подчеркнул, что, по словам очевидцев, и полицейский, и болельщик из РФ пострадали от рук испанских фанатов. При этом уже после начала матча, когда российские болельщики прошли на стадион, потасовки между ультралевыми фанатами "Атлетика" и полицейскими продолжились.

Накануне стало известно, что полицией в Мюнхене по запросу французских властей был снят с рейса при пересадке в Бильбао и задержан фанат московского "Спартака", летевший на матч своей команды "Атлетика". Сейчас решается вопрос о передаче задержанного французской стороне.

31-летнего мужчину, имя кторого не сообщается, подозревают в избиении 51-летнего английского болельщика Эндрю Баше из Портсмута летом 2016 года в Марселе. В результате драки англичанин получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому. Из комы он вскоре благополучно вышел.