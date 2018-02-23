Жуткий случай в автобусе: хулиганы довели ребенка до шокового состояния

По словам пожелавшей остаться анонимной матери, ее сын в три часа на остановке у школы Май сел в почти пустой автобус. Но спокойной поездки домой, к сожалению, не получилось. Зашедшая вскоре в автобус компания подростков остановилась перед ребенком, который держал в руках деревянный танк. Игрушку сын читательницы делал сам в течение нескольких недель на уроках труда, пишет Pärnu Postimees.

Сначала хулиганы начали дразнить ребенка из-за игрушки, а когда он пытался пройти в переднюю часть автобуса, помешали ему это сделать. "Девочка не давала ему уйти, а мальчик забрал танк и сломал его пополам, - передает родительница слова своего сына. - После этого старший мальчик набил одну часть игрушки спичками и поджег ее".

Ребенок был настолько испуган и шокирован, что не помнит, что происходило дальше. Единственная деталь, которую он еще рассказал матери, - после Таллиннского шоссе компания подростков вышла из автобуса.

"Слышал об этом инциденте и, конечно, это достойный сожаления случай", - говорит руководитель Центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук. По его словам, во всех автобусах есть камеры и записи они передают полиции.

"У нас есть подозрения, что речь идет о той же компании подростков, которая шалила на новом автобусном вокзале", - говорит Кярпук. По его словам, они проказничали в туалете вокзала, а также слонялись около касс, видимо, надеясь, что удастся стащить деньги.

Подростков все время прогоняли с территории вокзала, а повода в полицию до сих пор обращаться не было. Но Кярпук пообещал сделать это при необходимости.

Молодежный полицейский Пярнуского отделения полиции Кайре Кукк сказала, что о таких случаях, безусловно, необходимо сообщать в полицию. «Это, конечно, неправильно, если происходят издевательства, а на это не обращают внимания. Важно замечать происходящее вокруг и помогать согражданам, если вы видите, что они нуждаются в помощи, и неважно, идет речь о молодом или взрослом человеке. Конечно, необходимо убедиться, что вашей собственной безопасности ничто не угрожает», - говорит Кукк.