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В Финляндии телебашня Yle будет подсвечена национальными цветами Эстонии

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Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Телебашня Yle в Пасила в выходные раскрасится в цвета эстонского флага в честь столетнего юбилея независимости Эстонии. Подсветка будет включена уже в пятницу вечером, передает Yle.

По словам исполнительного директора Yle Лаури Кивинена, телебашня Yle станет символическим световым мостом между Финляндией и Эстонией. Подсветка в национальном триколоре символизирует совместную историю Эстонии и Финляндии.

Кивинен вспоминает те годы, когда радио и телевидение поддерживали связь и культурный обмен между странами.

За освещение телебашни отвечает Яри Вяйсянен из отдела производства и дизайна Yle. В башне будет установлено в общей сложности 36 светодиодных прожекторов.

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