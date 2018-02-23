В Финляндии телебашня Yle будет подсвечена национальными цветами Эстонии

По словам исполнительного директора Yle Лаури Кивинена, телебашня Yle станет символическим световым мостом между Финляндией и Эстонией. Подсветка в национальном триколоре символизирует совместную историю Эстонии и Финляндии.

Кивинен вспоминает те годы, когда радио и телевидение поддерживали связь и культурный обмен между странами.