В Финляндии телебашня Yle будет подсвечена национальными цветами Эстонии
23 февраля 2018 г., 8:10
Телебашня Yle в Пасила в выходные раскрасится в цвета эстонского флага в честь столетнего юбилея независимости Эстонии. Подсветка будет включена уже в пятницу вечером, передает Yle.
По словам исполнительного директора Yle Лаури Кивинена, телебашня Yle станет символическим световым мостом между Финляндией и Эстонией. Подсветка в национальном триколоре символизирует совместную историю Эстонии и Финляндии.
Кивинен вспоминает те годы, когда радио и телевидение поддерживали связь и культурный обмен между странами.
За освещение телебашни отвечает Яри Вяйсянен из отдела производства и дизайна Yle. В башне будет установлено в общей сложности 36 светодиодных прожекторов.