Жители Эстонии сделали свой выбор: кто наш любимый президент?

Популярность президентов. ФОТО: Pm

Kantar Emori провели исследование по заказу Postimees и BNS и выяснили, что первый президент Эстонии после восстановления независимости Леннарт Мери гораздо популярнее своих коллег: его выбрали 64,5 процентов опрошенных людей.

Леннарт Мери вступает в должность. 6 октября 1992. ФОТО: filmiarhiiv

Политический обозреватель Отть Луми говорит, что Мери всегда был любимым президентом в различных целевых группах: его ценят как лидеры общественного мнения, так и жители деревни. Он отметил, что первое время правления Мери было тяжело, но потом он стал авторитетом как в Эстонии, так и за ее пределами.

Это подтверждают и результаты опроса: Мери ценят как молодые, так и пожилые люди, как эстонцы, так и люди других национальностей, как городские жители, так и сельские.

Что же касается результатов Тоомаса Хендрика Ильвеса, то его как президента ценят меньше всего (3,3 процента опрошенных). По оценке экспертов, свою роль в этом сыграл скандал с хутором Эрма.

Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес в 2011 году на хуторе Эрма. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Также политический обозреватель отметил, что Ильвес никогда не стремился стать народным президентом, а предпочитал быть элитным главой государства.

Но стоит отметить, что Ильвес пользуется популярностью среди избирателей Партии реформ – его выбрали более восьми процентов опрошенных. Среди избирателей Центристской партии популярность Ильвеса на нуле, такие же результаты, например, и у Константина Пятса среди избирателей EKRE.

Полтора года назад ставшую президентом Керсти Кальюлайд больше всего ценят 5,8 процентов опрошенных. Если среди опрошенных мужчин Кальюлайд из пяти президентов заняла последнее место, то женщины первую женщину-президента ценят гораздо больше.