Фото: пожар оставил многодетную семью без крыши над головой
23 февраля 2018 г., 8:55
В четверг вечером в волости Винни в деревне Таммику загорелся одноэтажный дом, в котором жили два взрослых человека и семеро детей, передает Virumaa Teataja.
Спасатели получили вызов в 22.15. Первыми на место прибыли добровольцы из Роэла, и огонь уже вырывался из-под крыши. Люди смогли сами выбраться из дома, никто не пострадал.
Пожар полностью уничтожил крышу и частично перекрытия. Весь дом пострадал от воды и дыма.
Ранее в этом доме делала ремонт популярная эстонская передача «Kodutunne».