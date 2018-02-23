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  • Фото: пожар оставил многодетную семью без крыши над головой

Фото: пожар оставил многодетную семью без крыши над головой

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В четверг вечером в волости Винни в деревне Таммику загорелся одноэтажный дом, в котором жили два взрослых человека и семеро детей, передает Virumaa Teataja.

Спасатели получили вызов в 22.15. Первыми на место прибыли добровольцы из Роэла, и огонь уже вырывался из-под крыши. Люди смогли сами выбраться из дома, никто не пострадал.

Пожар полностью уничтожил крышу и частично перекрытия. Весь дом пострадал от воды и дыма.

Ранее в этом доме делала ремонт популярная эстонская передача «Kodutunne».

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