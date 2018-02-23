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  • Эксперт по недвижимости: цены на строительство растут бесконтрольно

Эксперт по недвижимости: цены на строительство растут бесконтрольно

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Пеэп Сооман.

ФОТО: Pindi Kinnisvara

На рынке недвижимости становится меньше новых девелоперских проектов, так как при высокой конкуренции и высоких ценах на строительство разработчикам все труднее получить финансирование, пишет Majandus24.

Всего за месяц количество предлагаемых квартир снизилось на 5%, сообщает Pindi Kinnisvara.

По словам партнера по продажам Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, спрос на новые квартиры в Таллинне и Харьюмаа не исчез, и в январе покупателями забронировано 220 новых квартир. 

«В то же время новых проектов очень мало, потому что конкуренция жесткая, цены на строительство выросли неуправляемо, а бизнес-планы стали намного более рискованными», - объяснил Соман. 

В конце декабря в Харьюмаа продано около 2600 квартир, сейчас предлагается немногим больше, чем 2450. В начале прошлого, 2017-го года, на рынке было всего 1900 новых квартир. Сейчас в Таллинне и Харьюмаа в продаже жилье в 121 новом девелоперском проекте. 

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