Эксперт по недвижимости: цены на строительство растут бесконтрольно

Всего за месяц количество предлагаемых квартир снизилось на 5%, сообщает Pindi Kinnisvara.

По словам партнера по продажам Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, спрос на новые квартиры в Таллинне и Харьюмаа не исчез, и в январе покупателями забронировано 220 новых квартир.

«В то же время новых проектов очень мало, потому что конкуренция жесткая, цены на строительство выросли неуправляемо, а бизнес-планы стали намного более рискованными», - объяснил Соман.