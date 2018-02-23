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  • Галерея: бетонные сокровища Эстонии. Дом для белых медведей в Таллиннском зоопарке

Галерея: бетонные сокровища Эстонии. Дом для белых медведей в Таллиннском зоопарке

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На титул "Лучшее бетонное сооружение 2017 года" претендуют не только жилые и промышленные объекты. В этом году среди них, например, очередной музей, о котором мы уже писали, и - на радость всем любителям животных и фанатам Таллиннского зоопарка - новый дом для белых медведей.

Polaarium - место экспозиции белых медведей в Таллиннском зоопарке 

Заказчик: Таллиннский департамент культуры, Таллиннский зоопарк

Архитектор: Innopolis Insenerid OÜ (Йоонас Сарапуу)

Конструктор: RIMER Konsult OÜ (Танель Сеппель)

Строитель: Astlanda Ehitus OÜ

Бетонные работы: Trex OÜ

Бетон: HC Betoon AS

Опалубка: Ramirent Baltic AS.

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