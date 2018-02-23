Галерея: бетонные сокровища Эстонии. Дом для белых медведей в Таллиннском зоопарке

На титул "Лучшее бетонное сооружение 2017 года" претендуют не только жилые и промышленные объекты. В этом году среди них, например, очередной музей, о котором мы уже писали, и - на радость всем любителям животных и фанатам Таллиннского зоопарка - новый дом для белых медведей.