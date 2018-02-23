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Спецпрокурор США по российскому делу выдвинул новые обвинения против Манафорта и Гейтса

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Дональд Трамп и Пол Манафорт.

ФОТО: RICK WILKING/REUTERS

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, выдвинул новые обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в отмывании более 30 миллионов долларов, сообщает Newsru со ссылкой на The New York Times.

Деньги были получены Манафортом в ходе его работы в качестве лоббиста и политического консультанта бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Манафорт и Гейтс получили доход в размере десятков миллионов долларов в результате их работы на Украине. Приблизительно с 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс участвовали в схеме по сокрытию доходов от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием этих денежных средств", - говорится в обвинительном акте, направленном в федеральный суд штата Виргиния (по месту подачи обвиняемым его налоговых деклараций).

В частности, в обвинении сказано, что Манафорт не платил налоги с получаемых средств, выдавая их за ссуды от подставных офшорных корпораций. Подсудимые "получали миллионы долларов через незарегистрированные (безналичные) платежи", которые переводили на контролируемые ими счета в банках. Экс-глава предвыборного штаба Трампа также "использовал оффшорные счета для покупки недвижимости в США".

После свержения Януковича с поста президента Украины доход Манафорта сократился, после чего тот использовал принадлежащую ему недвижимость в качестве обеспечительных мер для получения кредитов в нескольких финансовых организациях. Всего таким образом подозреваемым удалось занять более 20 млн долларов, прибегнув к ложному раздуванию доходов Манафорта.

Всего обвинение включает в себя 32 эпизода: 16 из них связаны с предоставлением ложных данных при подаче декларации, семь - с сокрытием обвиняемыми данных о наличии у них иностранных счетов, пять эпизодов подтверждают наличие сговора с целью мошенничества, еще четыре - факты мошенничества.

Сам Манафорт, который возглавлял избирательную кампанию Трампа с  июня по август 2016 года, свою вину по обвинениям Мюллера не признает. "Пол Манафорт не виновен в обвинениях, изложенных в заключении, он уверен, что будет оправдан. Новые обвинения против Манафорта в очередной раз не имеют ничего общего с Россией и сговором/вмешательством в (американские) выборы в 2016 году. Манафорт уверен, что будет оправдан, и нарушения его конституционных прав будут компенсированы", - заявил адвокат Джейсон Малони.

Первые обвинения Манафорту и Гейтсу были предъявлены Мюллером в октябре прошлого года и включали 12 пунктов. При этом ни один из них не связан с их участием в избирательной кампании в США и Россией.

16 февраля 2018 года Мюллер выдвинул официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, посчитав доказанными их "вмешательство в политическую систему США".

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