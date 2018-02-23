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Космодромы, метро и небоскребы: какой школьники видят Эстонию через сто лет?

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Накануне Дня независимости Rus.Postimees поинтересовался у школьников, о какой Эстонии они мечтают и какой видят нашу страну через сто лет.

«Она должна быть более крупной, больше развиваться в сфере технологий и создавать новые бренды одежды. Хочу, чтобы дороги были лучше, чтобы можно было спокойно добраться из одной точки города в другую», - сказал Александр.

По мнению его тезки, Александры, через сто лет Эстония будет больше развиваться в сфере науки: «Будут разработаны космические станции, может быть, здесь даже будут летать на космических кораблях, как показывают в фантастических фильмах. Может быть, будут разработаны лекарства от самых тяжелых болезней. Люди будут больше думать об экологии и не станут загрязнять природу».

«Разработают какие-то новые экологические штуки, когда, например, мусор удаляется сам, - предположил Роберт. -  Полиция будет лучше бороться с преступностью. Страна будет самая продвинутая, все здесь будет на высшем уровне, и безопасность в том числе».

Даниэль думает, что в Эстонии построят больше университетов и школ для иностранцев, чтобы те приезжали сюда, способствуя тем самым увеличению численности населения. «Будет больше детских площадок, магазины тоже могут построить, а то иногда приезжаешь куда-нибудь в деревню, а там негде продуктов купить».

Владу хотелось бы, чтобы в Эстонии появилось больше развлекательных центров или парков. «Может, даже в Эстонии будут строить космодромы. Еще бы мне хотелось, чтобы Эстония поднялась в сфере спорта. Может быть, здесь даже будут Олимпиады проводиться», - отметил школьник.

«Через сто лет численность населения увеличится и, может быть, у нас даже появится метро» - сказала Валерия.

«Будут небоскребы, как в Нью-Йорке, много гаджетов, огромных телевизоров и так далее», - заявила Анна.

«Эстония должна быть большой и чтобы о ней все знали», - рассказала Лили об Эстонии своей мечты.

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