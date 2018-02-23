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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Малагу за 197 евро!

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Малага.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 197 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 197 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 495 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сантьяго-де-Компостела начиная со 175 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 188 евро

Туда-обратно из Киева в Дубай начиная с 72 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 641 евро

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