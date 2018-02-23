Наш российский сосед - так же, как и мы...

Во-первых, несколько опрошенных мною знакомых признались, что они нигде не читали и не слышали этой фразы главы парламентской комиссии. Но это бы ещё полбеды. Беда в том, что все, к кому я обращался с этим вопросом, смотрели на меня кто с сомнением, а кто и с явным сочувствием: дескать, померещилось тебе, и ничего подобного ни один эстонский политик сказать не мог по определению…

Признаюсь, меня сильно огорчило такое неверие рядовых жителей Эстонии в способность своих политиков высказываться здраво.

И здесь выступает вперёд то, что можно определить словом «во-вторых». Ощутив соболезнования во взглядах своих знакомых, я уж было засомневался: а не случилась ли со мной на самом деле галлюцинация? Хотя прежде ничего подобного не наблюдалось, но когда-то ведь надо начинать…

Кинулся к новостным сайтам. И – представьте себе! – не могу найти эту фразу… Уж я набирал в поисковиках и по-русски, и по-эстонски: «ханнес хансо», «председатель комиссии рийгикогу», «23 февраля в Ивангороде», «Hannes Hanso», «Jaanilinn», «Ivangorod»… Всё мимо.

Потом сообразил зайти на сайт Радио 4, в аудио-архив новостей, и в утреннем обзоре эстонской прессы за вторник нашёл-таки искомое.

Так что с психикой у меня, к счастью, всё в порядке.

А между тем, на многих сайтах обнаружилось множество высказываний того же Хансо и других эстонских политиков о России, но уже исключительно критического характера.

Не стану утверждать, что подобная критика неуместна. Напротив, российское руководство и политики разного уровня дают для этого богатую пищу. Но впечатление такое, что некий зловредный компьютерный вирус целенаправленно выискивает в эстонских СМИ публикации с позитивной или хотя бы нейтральной оценкой эстонско-российских отношений, и, найдя, тут же уничтожает её. Не могу же я предположить, что этим сознательно занимается какой-то надзирающий за прессой орган. Да и нет у нас таких органов!..

Кстати, на сайте EPL я эту информацию тоже не нашёл. Может, не там и не так искал… Но не из собственных же фантазий выудил её обозреватель Радио 4.

Так что как минимум две публикации точно имели место, и обе 20 февраля: в газете EPL и в эфире Радио 4. Эта – которую вы сейчас читаете – третья. Бог троицу любит…

А вообще-то позвольте помечтать. Вот как было бы славно, если бы российская сторона пригласила бы на празднования 23 февраля в Ивангород представителей Эстонии – да хоть бы и армейских. Или, скажем, главу парламентской комиссии по гособороне. А те, в свою очередь, предложили бы коллегам-россиянам принять участие в таллиннском параде 24 февраля – хотя бы в качестве зрителей.