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Наш российский сосед - так же, как и мы...

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Вячеслав Иванов.

ФОТО: архив автора

Ситуация вполне комфортно укладывается во фразу из шутливой песенки Высоцкого про письмо из сумасшедшего дома: «…удивительное рядом, но оно запрещено». Впрочем, возможно я несколько сгущаю краски.

О том, что 23 февраля в Ивангороде пройдёт смотр войск и военной техники, а также демонстрация экипировки военнослужащих, посвящённые столетию создания Красной армии, писали и говорили все без исключения массмедиа Эстонии.

Диапазон комментариев на эту тему включал в себя практически все уровни тревоги, от панического до подчёркнуто (дескать, нам не страшен серый волк!) иронического. И про выставку боевой техники для детворы, и про «вальсирующие танки», и про остальные детали – едва ли не более широко и подробно, чем про наш собственный парад войск Сил обороны в Таллинне и президентский приём в Тарту.

При этом вне зависимости от степени накала публикации, все авторы сходились, прямо или намёками, в одном: лучше бы ивангородских смотров и демонстраций не было. А особенно – в такие дни…

Тем удивительнее на этом фоне высказывание председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнеса Хансо, приведённое 20 февраля газетой Eesti Päevaleht. Но об этом – чуть позже.

Соседи отмечают общую дату, но каждый – свою

Если честно, то я вполне понимаю и даже отчасти разделяю досаду пишущих. Планируемое военизированное шоу на правом берегу реки Наровы как-то диссонирует с тем, к чему готовятся на берегу левом.

Но ирония судьбы заключается в том, что обе даты, празднуемые Россией и Эстонией, не просто совпадают во времени. Хотим мы этого или не хотим, но они взаимообусловлены. С одной стороны – столкновения под Нарвой и Псковом разрозненных большевистских отрядов, названных впоследствии Красной армией, с частями Рейхсхеера; с другой стороны – провозглашение в Пярну, а на следующий день в Ревеле «Манифеста всем народам Эстонии», декларирующего создание независимой демократической Эстонской Республики. И то, и другое – звенья одной цепи.

Нет смысла сейчас вдаваться в эти подробности нашей общей истории: кто с ними не знаком, может сам найти их описание в любом источнике, большинство из них сегодня доступны каждому. Тем более не хочу никого агитировать и убеждать: кто хочет в чём-то убедиться, способен проделать это самостоятельно, а кто не хочет – того и мои слова не убедят.

Достаточно убедительно (извините за тавтологию) в этом смысле звучит как раз высказывание Ханнеса Хансо, о котором я уже упоминал. По его словам, празднования в Ивангороде – «это обычное мероприятие, а в этом году вполне естественно, что соседи отмечают эту дату с некоторым размахом. Она совпадает и с нашим большим торжеством – столетием независимости Эстонии. Так же, как и мы, наш российский сосед хочет продемонстрировать свои достижения и широко отметить это событие».

Абсолютно адекватная оценка сложившейся ситуации абсолютно вменяемым человеком. И только два смущающих лично меня обстоятельства.

Не может быть, потому что не может быть никогда!

Во-первых, несколько опрошенных мною знакомых признались, что они нигде не читали и не слышали этой фразы главы парламентской комиссии. Но это бы ещё полбеды. Беда в том, что все, к кому я обращался с этим вопросом, смотрели на меня кто с сомнением, а кто и с явным сочувствием: дескать, померещилось тебе, и ничего подобного ни один эстонский политик сказать не мог по определению…

Признаюсь, меня сильно огорчило такое неверие рядовых жителей Эстонии в способность своих политиков высказываться здраво.

И здесь выступает вперёд то, что можно определить словом «во-вторых». Ощутив соболезнования во взглядах своих знакомых, я уж было засомневался: а не случилась ли со мной на самом деле галлюцинация? Хотя прежде ничего подобного не наблюдалось, но когда-то ведь надо начинать…

Кинулся к новостным сайтам. И – представьте себе! – не могу найти эту фразу… Уж я набирал в поисковиках и по-русски, и по-эстонски: «ханнес хансо», «председатель комиссии рийгикогу», «23 февраля в Ивангороде», «Hannes Hanso», «Jaanilinn», «Ivangorod»… Всё мимо.

Потом сообразил зайти на сайт Радио 4, в аудио-архив новостей, и в утреннем обзоре эстонской прессы за вторник нашёл-таки искомое.

Так что с психикой у меня, к счастью, всё в порядке.

А между тем, на многих сайтах обнаружилось множество высказываний того же Хансо и других эстонских политиков о России, но уже исключительно критического характера.

Не стану утверждать, что подобная критика неуместна. Напротив, российское руководство и политики разного уровня дают для этого богатую пищу. Но впечатление такое, что некий зловредный компьютерный вирус целенаправленно выискивает в эстонских СМИ публикации с позитивной или хотя бы нейтральной оценкой эстонско-российских отношений, и, найдя, тут же уничтожает её. Не могу же я предположить, что этим сознательно занимается какой-то надзирающий за прессой орган. Да и нет у нас таких органов!..

Кстати, на сайте EPL я эту информацию тоже не нашёл. Может, не там и не так искал… Но не из собственных же фантазий выудил её обозреватель Радио 4.

Так что как минимум две публикации точно имели место, и обе 20 февраля: в газете EPL и в эфире Радио 4. Эта – которую вы сейчас читаете – третья. Бог троицу любит…

А вообще-то позвольте помечтать. Вот как было бы славно, если бы российская сторона пригласила бы на празднования 23 февраля в Ивангород представителей Эстонии – да хоть бы и армейских. Или, скажем, главу парламентской комиссии по гособороне. А те, в свою очередь, предложили бы коллегам-россиянам принять участие в таллиннском параде 24 февраля – хотя бы в качестве зрителей.

Хотя это уже сильно смахивает на маниловщину. А жаль!

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