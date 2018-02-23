Обзор доходов и расходов государства в прошлом году

По данным Министерства финансов, доходы государства в прошлом году составили 9,31 миллиарда евро, которые оказались на 912,4 миллиона, то есть на 10,9 процента больше, чем годом ранее, пишет Postimees.
На покрытие расходов и на инвестиции государственные учреждения истратили 9,24 миллиарда евро, что стало на 703,4 миллиона, то есть на 8,2 процента больше, чем в позапрошлом году.
На инвестиции в прошлом году было направлено 411,8 миллиарда евро – на 18 процентов больше, чем годом ранее. Объем инвестиций, прежде всего, увеличился за счет приобретения спецснаряжения в оборонных целях. Крупнейшие инвестиции 2017 года касались общего проекта учреждений, подчиняющихся Министерству экономики и коммуникаций, по ремонту государственных шоссе, строительства восточной границы, проводимого сферой управления Министерства внутренних дел, и строительство здания посольства в Москве, которым руководит Министерство иностранных дел.
Расходы в 2017 году составили 9,24 миллиарда евро, в том числе за счет зарубежных средств в размере 700 миллионов евро. Данные дотации, по сравнению с предыдущим периодом, выросли на 8,4 процента, то есть на 340 миллионов евро. Большую часть расходов составили выплаченные дотации на сумму в 4,3 миллиарда евро. На иные расходы на деятельность было направлено 3,6 миллиарда евро, большую часть которых составили перенаправляемые налоги, платежи и иные выплаты подразделениям самоуправлений, Больничной кассе, Кассе страхования от безработицы, а также другим учреждениям. Инвестиционные дотации из государственного бюджета составили сумму в 35,3 миллиона евро.
Из запланированных расходов на рабочую силу и хозяйственное управление за год было израсходовано 92,4 процента, а их объем по сравнению с расходами предыдущего года оказался на 3,7 процента, или на 52,8 миллиона евро больше. Объем использования бюджета расходов на рабочую силу и хозяйственное управление оказался ожидаемым, поскольку часть расходов на организацию председательства Эстонии в совете Европейского союза, в связи с продолжением деятельности, перешла на 2018 год. В бюджете 2017 года на это было запланировано 60,7 миллиона евро.
В течение 2017 года были освоены 700 миллионов евро зарубежных дотаций. Эта сумма на 120,8 миллиона евро превышает ту, что имелась годом ранее. Это позволило увеличить объемы деятельности в Министерстве экономики и коммуникаций, а также в Министерстве сельской жизни. Применение фондов политики общей принадлежности 2014-2020 увеличило объемы работы и других министерств. Влияние, которое можно будет измерить, ожидается с 2018 года.
Всего в рамках этого проекта Эстония может использовать 4,4 миллиарда евро. Кроме того можно ходатайствовать о выделении средств от спецпрограмм и фондов, при успешном прохождении процесса подачи ходатайств, как это было и раньше, Эстония может получить на реализацию своих проектов почти два миллиарда евро.
По состоянию на конец декабря, ликвидное финансовое имущество, или сбережения и кредитные письма, в госкассе составляли 1,2 миллиарда евро, из которых 743,2 миллиона находились в ликвидном резерве, а 412,2 миллиона евро – в стабилизационном резерве. По сравнению с началом года управляемое ликвидное имущество государственной кассы уменьшилось на 35,5 миллиона евро, то есть на три процента. В том числе, ликвидный резерв уменьшился на 41,4 миллиона евро, то есть на 5,4 процента, а стабилизационный резерв увеличился на 6,2 миллиона евро, то есть на 1,5 процента.
Остаток долговой нагрузки государственный кассы по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 471,8 миллиона евро, который за год уменьшился на 17, 4 миллиона евро. Долговой портфель государственной кассы состоит из остатков двух кредитов, взятых у Европейского инвестиционного банка (EIB).
К концу 2017 года, согласно предварительным бухгалтерским данным, номинальная бюджетная позиция правительственного сектора имела дефицит в 49 миллионов евро, что составляет 0,2 процента от ВВП. По сравнению с 2016 годом, дефицита снизился на 0,1 процента от ВВП.
Благодаря крепкой экономической среде и хорошему поступлению налогов, на 0,2 процента от ВВП улучшилась бюджетная позиция как центрального правительства, так и фондов социального страхования. Дефицит центрального правительства в прошлом году снизился до 0,2 процента от ВВП, а профицит фондов социального страхования увеличился, прежде всего, при поддержке Кассы страхования от безработицы, до 0,3 процента от ВВП.
Значительный рост инвестиционной активности привел общий бюджет самоуправлений после двух лет, завершившихся профицитами, к дефициту в прошлом году в 0,2 процента от ВВП. Официальные данные о бюджетной позиции Департамент статистики опубликует 26 марта.
Средства, не израсходованные в 2016 году, были переведены в бюджет 2017 года в размере более 243,8 миллиона евро, из которых инвестиции и инвестиционные дотации составляли 80 миллионов евро, средства резерва правительства республики – 38,1 миллиона евро, а средства софинансирования зарубежных дотаций – 49,8 миллиона евро. Неиспользованные средства переводили в два этапа: на основании авансов и основных ходатайств министерств.
Вместе с производством по основным дотациям, неиспользованные средства министерств скорректировали по предоплатам (увеличили остаток по перепроизводству) и обязательствам (снизили остаток по перепроизводству). Корректировка была нужна для перехода с методики 2016 года, на принятую в 2017 году методику.