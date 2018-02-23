Обзор доходов и расходов государства в прошлом году

На покрытие расходов и на инвестиции государственные учреждения истратили 9,24 миллиарда евро, что стало на 703,4 миллиона, то есть на 8,2 процента больше, чем в позапрошлом году.

На инвестиции в прошлом году было направлено 411,8 миллиарда евро – на 18 процентов больше, чем годом ранее. Объем инвестиций, прежде всего, увеличился за счет приобретения спецснаряжения в оборонных целях. Крупнейшие инвестиции 2017 года касались общего проекта учреждений, подчиняющихся Министерству экономики и коммуникаций, по ремонту государственных шоссе, строительства восточной границы, проводимого сферой управления Министерства внутренних дел, и строительство здания посольства в Москве, которым руководит Министерство иностранных дел.

Расходы в 2017 году составили 9,24 миллиарда евро, в том числе за счет зарубежных средств в размере 700 миллионов евро. Данные дотации, по сравнению с предыдущим периодом, выросли на 8,4 процента, то есть на 340 миллионов евро. Большую часть расходов составили выплаченные дотации на сумму в 4,3 миллиарда евро. На иные расходы на деятельность было направлено 3,6 миллиарда евро, большую часть которых составили перенаправляемые налоги, платежи и иные выплаты подразделениям самоуправлений, Больничной кассе, Кассе страхования от безработицы, а также другим учреждениям. Инвестиционные дотации из государственного бюджета составили сумму в 35,3 миллиона евро.

Из запланированных расходов на рабочую силу и хозяйственное управление за год было израсходовано 92,4 процента, а их объем по сравнению с расходами предыдущего года оказался на 3,7 процента, или на 52,8 миллиона евро больше. Объем использования бюджета расходов на рабочую силу и хозяйственное управление оказался ожидаемым, поскольку часть расходов на организацию председательства Эстонии в совете Европейского союза, в связи с продолжением деятельности, перешла на 2018 год. В бюджете 2017 года на это было запланировано 60,7 миллиона евро.

В течение 2017 года были освоены 700 миллионов евро зарубежных дотаций. Эта сумма на 120,8 миллиона евро превышает ту, что имелась годом ранее. Это позволило увеличить объемы деятельности в Министерстве экономики и коммуникаций, а также в Министерстве сельской жизни. Применение фондов политики общей принадлежности 2014-2020 увеличило объемы работы и других министерств. Влияние, которое можно будет измерить, ожидается с 2018 года.

Всего в рамках этого проекта Эстония может использовать 4,4 миллиарда евро. Кроме того можно ходатайствовать о выделении средств от спецпрограмм и фондов, при успешном прохождении процесса подачи ходатайств, как это было и раньше, Эстония может получить на реализацию своих проектов почти два миллиарда евро.