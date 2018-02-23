пятница, 23 февраля 2018 г.
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Видео: беженец из Ласнамяэ рассказал о своей жизни в Эстонии

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Очередным героем рубрики Postimees «Silmapiiril välismaalane» ("Иностранец на горизонте") стал 21-летний беженец Хассан аль-Шехмохамед. Его дом в Сирии разрушил вертолет. Год назад он прибыл в Эстонию, выучил государственный язык и служит добровольцем.

«Я прибыл в Эстонию в прошлом году, - рассказывает Хассан – Моя история похожа на историю каждого беженца: я знаю, что такое война, и никому не пожелал бы такого опыта».

«Мой дом в Сирии, в городе Алеппо. Но у нас больше нет дома, поскольку на него упал вертолет», - рассказывает беженец.

Хассан сначала попал в Турцию, где работал в ресторане. Потом он ходатайствовал об убежище и был направлен в Эстонию. Сюда приехала вся его семья, только сестра еще находится в Сирии.

Сейчас вся его семья проживает в столичном районе Ласнамяэ. Он говорит, что вокруг очень много русскоязычных людей, но сам Хассан не знает ни английского, ни русского. Зато впечатляет его владение эстонским языком: спустя год проживания в Эстонии 21-летний молодой человек может поддержать любую повседневную беседу.

«Посещаю два раза в неделю языковую группу и работаю добровольцем в Продуктовом банке», - рассказывает сириец.

На вопрос, как ему живется в Эстонии, молодой человек ответил, что в Эстонии хорошая система, но она на сто процентов отличается от привычной ему, поэтому возникают небольшие сложности. Также здесь плохая погода, а люди очень замкнутые.

Молодой человек не собирается искать убежища в какой-либо другой стране, но надеется вернуться в Сирию, когда там закончится война.

Смотрите видео!

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