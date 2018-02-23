Галерея: коллегии и близкие простились с певицей Хели Ляэтс
23 февраля 2018 г., 11:14
Сегодня, 23 февраля, в церкви Св. Ионна состоялось прощание с выдающейся певицей Хели Ляэтс.
Напомним, что Хели Ляэтс скончалась 16 февраля на 86-м году жизни.
Она родилась 24 июня 1932 года в Курессааре, в 1960 году окончила Таллиннскую государственную консерваторию, класс Тийта Куузика, став первой эстонской певицей с квалификацией эстрадно-камерной вокалистки. В 1957-1961 годах была солисткой оркестра Эстонского радио, в 1961-1987 годах - солисткой Эстонской государственной филармонии.
В 1976 году удостоена звания народной артистки Эстонской ССР, в 2004 удостоена ордена Белой звезды и премии Фонд народной культуры Эстонии за дело всей жизни.