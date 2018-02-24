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Галерея: бетонные сокровища Эстонии Трамвайный туннель в аэропорт

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Безусловно, одно из самых значительных бетонных сооружений минувшего года - продление трамвайных путей до аэропорта со всеми техническими сложностями, которые удалось блестяще преодолеть, и вытекающими последствиями - созданы не только удобство для пассажиров, но и новая достопримечательность.  

Поэтому номинировать это сооружение на конкурс "Бетонное строение и сооружение 2017" надо было непременно. Что и было сделано. Кажется, что именно этот проект - претендент на первое место. Но не будем забегать вперед!

Трамвайные пути и туннель в Таллиннский аэропорт

Заказчик: Tallinna Linnatranspordi AS

Архитектура: K-Projekt AS

Конструктор: Järelpinge Inseneribüroo OÜ

Строитель: Merko Ehitus Eesti AS

Бетонные работы: Raunopol AS

Бетон: HC Betoon AS

Бетонные изделия: Baumost AS

Опалубка: Ramirent Baltic AS.

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