Безусловно, одно из самых значительных бетонных сооружений минувшего года - продление трамвайных путей до аэропорта со всеми техническими сложностями, которые удалось блестяще преодолеть, и вытекающими последствиями - созданы не только удобство для пассажиров, но и новая достопримечательность.
Поэтому номинировать это сооружение на конкурс "Бетонное строение и сооружение 2017" надо было непременно. Что и было сделано. Кажется, что именно этот проект - претендент на первое место. Но не будем забегать вперед!
Трамвайные пути и туннель в Таллиннский аэропорт
Заказчик: Tallinna Linnatranspordi AS
Архитектура: K-Projekt AS
Конструктор: Järelpinge Inseneribüroo OÜ
Строитель: Merko Ehitus Eesti AS
Бетонные работы: Raunopol AS
Бетон: HC Betoon AS
Бетонные изделия: Baumost AS
Опалубка: Ramirent Baltic AS.