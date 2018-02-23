пятница, 23 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Фото и видео: флаг Эстонии поместили на глубину 100 метров в Красном море

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Sukeldumisklubi Maremark

В дни юбилейной недели ЭР100 энтузиасты из клуба аквалангистов Maremark доставили в Красном море сине-черно-белый флаг на глубину 100 метров.

"Сто метров — это две высоты башни Длинный Герман с флагом" , - сказал инструктор Maremark Ало Тоом.

"Поскольку предел любительского погружения составляет около 40 метров, то погружения, подобные нашему, выполняются редко. В Эстонии тысячи любителей-аквалангистов, но погрузиться на 100 метров может лишь дюжина из них. Для этого нужно пройти специальное обучение, тщательно спланировать погружение, правильно подготовить газ и все выполнять без ошибок, поскольку безопасность прежде всего,- пояснил Тоом. - Если сто лет назад на такую глубину не мог погрузиться ни один эстонский аквалангист, а сейчас дюжина, то, вероятно, с развитием технологий и знаний в течение следующих ста лет их будут сотни".

Погружение выполнялось у Синайского полуострова у восточного берега залива Агаба.

Maremark — крупнейший в Эстонии клуб аквалангистов, который объединяет сотню любителей и аквалангистов-техников.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ