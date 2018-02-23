Фото и видео: флаг Эстонии поместили на глубину 100 метров в Красном море

"Поскольку предел любительского погружения составляет около 40 метров, то погружения, подобные нашему, выполняются редко. В Эстонии тысячи любителей-аквалангистов, но погрузиться на 100 метров может лишь дюжина из них. Для этого нужно пройти специальное обучение, тщательно спланировать погружение, правильно подготовить газ и все выполнять без ошибок, поскольку безопасность прежде всего,- пояснил Тоом. - Если сто лет назад на такую глубину не мог погрузиться ни один эстонский аквалангист, а сейчас дюжина, то, вероятно, с развитием технологий и знаний в течение следующих ста лет их будут сотни".