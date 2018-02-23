СМИ сообщили об отъезде из России в Европу более ста преследуемых геев

По словам Милашиной, более ста представителей ЛГБТ-сообщества удалось вывезти из России с тех пор, как "Новая газета" в апреле 2017 года опубликовала серию материалов о массовом притеснении геев в Чечне. "Всего за год с момента публикации информации об антигейской кампании в Чечне "Российской ЛГБТ-сети" (это российская общественная правозащитная организация) удалось вывезти за пределы России 106 человек, большая часть из них - непосредственные жертвы этой кампании" , - рассказала журналистка, слова которой приводит "Интерфакс".

В свою очередь, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал не соответствующей действительности информацию о том, что республику за последний год покинули более ста человек, преследуемых за свою сексуальную ориентацию. "Сообщения отдельных СМИ о том, что из Чечни в Европу вывезены 106 человек, якобы преследуемых за нетрадиционную ориентацию, не соответствуют действительности. В этом нет даже доли правды", - сказал "Интерфаксу" представитель чеченского лидера.

При этом Каримов дал понять, что в Чечне вообще нет геев. "В Чечне у мужчин только одна ориентация, и о её результативности говорит самый высокий в стране уровень рождаемости", - сказал пресс-секретарь Кадырова, который и сам ранее отрицал существование геев в подконтрольном ему регионе.

По словам Каримова, "определенные силы" ранее пытались путем подкупа, обещаний виз и вида на жительство в Европе "уговорить молодых людей делать заявления о принадлежности к геям и преследовании за это". "Тема геев является лишь частью широкомасштабной информационной и психологической атаки, ведущейся финансируемыми из бюджета США и международных организаций, опекаемых западными спецслужбами против Чечни", - подчеркнул пресс-секретарь чеченского лидера.

"Новая газета" в начале апреля сообщила об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне. Вскоре издание обнародовало свидетельства людей, которые, как утверждается, содержались в секретной тюрьме для геев в чеченском городе Аргуне.

По данным газеты, их подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая раскрыть информацию о других известных им представителях ЛГБТ-сообщества. Один из свидетелей травли геев, которая началась во второй половине февраля, утверждает, что задержания начались после того, как о геях в республике узнал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.