Опасные любимцы: какими болезнями могут наградить своего хозяина домашние животные

Считается, что домашний любимец, если он не высовывает носа на улицу, чуть ли не стерилен. Собаки и коты вылизывают своих хозяев, демонстрируя тем самым заботу и преданность. Хозяева тоже не гнушаются чмокнуть своего ненаглядного пушистика в нос. Ничего страшного – котик же все равно все время дома сидит. А о целебных свойствах собачьей слюны вообще легенды ходят – раз собака с успехом зализывает свои раны, то и человеческие царапины заживит.

У ветеринаров такие тесные отношения вызывают однозначную реакцию: подобный контакт с животным может быть очень опасным. Дело в том, что даже декоративные крысы могут осчастливить своего владельца весьма неприятными заболеваниями.

Например, несколько лет назад австралийскими медиками был зафиксирован случай заражения женщины стрептобациллезом. (Стрептобациллез, хейверхиллская лихорадка, является бактериальным заболеванием и считается потенциально смертельным. При отсутствии лечения смертность от стрептобациллеза может достигать 10%. Переносчиками возбудителя болезни являются грызуны, обычно крысы, у которых патогенная палочка обитает на слизистой оболочке рта и верхних дыхательных путей.) Дама заболела после того, как поцеловала своих крыс.

Понятно, что такие заболевания являются редкостью. Чаще всего человеку от домашних питомцев передаются более прозаические вещи. Правда, не менее опасные и неприятные. А какие – выясняем с помощью ветеринаров клиники Pets.

Гельминтоз

Паразиты – самое распространенное заболевание, которое человек может подцепить от своих животных. Думать о том, что раз собака или кошка домашние, то ничего не будет – наивно.

«Даже если животное домашнее, вы, сами того не подозревая, можете принести яйца паразитов на уличной обуви», – комментируют специалисты.

Конечно, не все перезиты немедленно перекочуют в человеческий организм. Но существуют некоторые виды паразитов, которые при случае с удовольствием поселятся и у вас.

Профилактика простая: регулярно давать глистогонные препараты животным и обязательно проходить курс лечения самому.

«Если собака выгуливается, то глистогонные препараты нужно давать 1 раз в два-три месяца, – комментирует ветеринар клиник Pets. – Домашние кошки, если они едят только промышленный корм, должны получать препараты пару раз в год. Особенно это важно, если в семье есть дети».

Симптомы заражения у животных проявляются по-разному. Чаще всего это находит выражение в плохо оформленном кале, слизи и крови в нем. Также животное может отказываться от корма, его может рвать. А еще могут проявляться признаки извращенного аппетита: зверь, например, грызет землю или обои.

Вопреки распространенному мнению, глистогонные препараты для животных не очень токсичные, хотя, конечно, в некоторых случаях могут вызывать реакцию. Если вы знаете, что в прошлый раз после приема препарата у животного были какие-то побочные эффекты, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.