Опасные любимцы: какими болезнями могут наградить своего хозяина домашние животные

Домашние животные имеются почти у каждого жителя Эстонии. Собаки, кошки, кролики, черепашки – список почти бесконечный. Но мало кто думает о том, чем могут наградить своего владельца четвероногие члены семьи. Кто и чем именно опасен и как уберечься от беды – выясняла «МК-Эстония».
Считается, что домашний любимец, если он не высовывает носа на улицу, чуть ли не стерилен. Собаки и коты вылизывают своих хозяев, демонстрируя тем самым заботу и преданность. Хозяева тоже не гнушаются чмокнуть своего ненаглядного пушистика в нос. Ничего страшного – котик же все равно все время дома сидит. А о целебных свойствах собачьей слюны вообще легенды ходят – раз собака с успехом зализывает свои раны, то и человеческие царапины заживит.
У ветеринаров такие тесные отношения вызывают однозначную реакцию: подобный контакт с животным может быть очень опасным. Дело в том, что даже декоративные крысы могут осчастливить своего владельца весьма неприятными заболеваниями.
Например, несколько лет назад австралийскими медиками был зафиксирован случай заражения женщины стрептобациллезом. (Стрептобациллез, хейверхиллская лихорадка, является бактериальным заболеванием и считается потенциально смертельным. При отсутствии лечения смертность от стрептобациллеза может достигать 10%. Переносчиками возбудителя болезни являются грызуны, обычно крысы, у которых патогенная палочка обитает на слизистой оболочке рта и верхних дыхательных путей.) Дама заболела после того, как поцеловала своих крыс.
Понятно, что такие заболевания являются редкостью. Чаще всего человеку от домашних питомцев передаются более прозаические вещи. Правда, не менее опасные и неприятные. А какие – выясняем с помощью ветеринаров клиники Pets.
Гельминтоз
Паразиты – самое распространенное заболевание, которое человек может подцепить от своих животных. Думать о том, что раз собака или кошка домашние, то ничего не будет – наивно.
«Даже если животное домашнее, вы, сами того не подозревая, можете принести яйца паразитов на уличной обуви», – комментируют специалисты.
Конечно, не все перезиты немедленно перекочуют в человеческий организм. Но существуют некоторые виды паразитов, которые при случае с удовольствием поселятся и у вас.
Профилактика простая: регулярно давать глистогонные препараты животным и обязательно проходить курс лечения самому.
«Если собака выгуливается, то глистогонные препараты нужно давать 1 раз в два-три месяца, – комментирует ветеринар клиник Pets. – Домашние кошки, если они едят только промышленный корм, должны получать препараты пару раз в год. Особенно это важно, если в семье есть дети».
Симптомы заражения у животных проявляются по-разному. Чаще всего это находит выражение в плохо оформленном кале, слизи и крови в нем. Также животное может отказываться от корма, его может рвать. А еще могут проявляться признаки извращенного аппетита: зверь, например, грызет землю или обои.
Вопреки распространенному мнению, глистогонные препараты для животных не очень токсичные, хотя, конечно, в некоторых случаях могут вызывать реакцию. Если вы знаете, что в прошлый раз после приема препарата у животного были какие-то побочные эффекты, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.
Для профилактики глистогонные препараты нужно принимать и хозяину животного. Как правило, прием проводится раз в год, а препарат выписывает семейный врач – без рецепта вы его в аптеке не купите.
Переносчики глистов: собаки, кошки, иногда домашние грызуны.
Стригущий лишай
Вторая по степени распространенности проблема, которой домашние животные могут запросто поделиться со своими владельцами. Микроспория в народе известна как стригущий лишай. Возбудителем заболевания является грибок, поражающий кожу и волосы. В месте поражения волосы выпадают – отсюда и название заболевания.
Кстати, стригущий лишай по степени распространенности уступает лишь грибку стопы, поэтому людям нужно быть особенно внимательными при контактах с животными. Особенно кошками – именно они чаще всего сами страдают этим заболеванием и передают его дальше.
«У больного животного можно увидеть лысые участки на ушах, лапах, возле глаз, – поясняют специалисты. – Чаще всего страдают молодые животные или бродячие, с ослабленным иммунитетом. Поэтому гладить бездомных животных следует очень осторожно и после этого всегда мыть руки!»
Несмотря на то, что люди заражаются от бродяжек не слишком часто, такие контакты все-таки следует исключить, особенно если у вас в доме уже живет домашний любимец. Если вы заразите его, начнется самый настоящий лишайный круговорот – лечиться придется всем. И долго.
Переносчики лишая: в основном кошки, реже – собаки.
Чесоточный клещ
По-научному заболевание называется саркоптоз. Это также достаточно распространенное заболевание, вызываемое крохотными зудневыми клещами. Клещ поражает роговой слой кожи, и начинается самое интересное. Весь жизненный цикл проходит прямиком в коже животного – клещи проделывают там ходы, откладывают яйца, из которых вылупляются личинки, и так до бесконечности.
Пораженный клещами зверь постоянно чешется – клещи причиняют нестерпимый зуд животному.
«На коже можно видеть поражения, – объясняют врачи. – Безволосые участки, язвочки. На человека клещ запросто может перекинуться, вызвав примерно схожую симптоматику. Поэтому очень важно всегда соблюдать гигиену!»
Чесотка лечится только медикаментозно, а в качестве профилактики обязательно нужно проводить регулярную обработку от эктопаразитов. Если животное выходит на улицу, то раз в три месяца на холку наносятся специальные капли, которые помогут уберечь и зверя и хозяина от кучи неприятностей.
Переносчики: чаще всего собаки, кошки реже, имелись случаи, когда заражение происходило от домашних грызунов.
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