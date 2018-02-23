Исследование: поддержка соцдемов упала на самый низкий за последние восемь лет уровень

Кивиряхк: падение соцдемов было лишь вопросом времени

Руководитель исследования Юхан Кивиряхк сказал, комментируя результаты порталу ERR.ee, что для него вопросом являлось не то, упадет ли рейтинг соцдемов, а то, когда это произойдет.

«Сейчас Осиновский выглядит с темой алкоголя примерно так же, как в свое время Юхан Партс выглядел с темой яиц. Социал-демократы явно должны были бы заниматься темами, вроде обложения налогами роскоши и недвижимости, а не таким вот акцизами», - сказал Кивиряхк.