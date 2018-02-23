Исследование: поддержка соцдемов упала на самый низкий за последние восемь лет уровень

В феврале поддержка Социал-демократической партии Эстонии оказалась на самом низком за последние восемь лет уровне, выяснилось из общереспубликанского опроса, проведенного Turu-uuringute AS, который заказала новостная редакция ERR, пишет Postimees.
Если в январе соцдемов поддерживали 11 процентов избирателей, то в феврале их количество снизилось до восьми процентов.
Руководитель исследования Юхан Кивиряхк сказал в прямом эфире ERR, что поддержка соцдемов снизилась после выборов, а в начале этого года жесткой критике была подвергнута акцизная политика правительства.
В прямом эфире ERR отметили, что в случае социал-демократов кажется, что партия получила себе репутацию так называемой партии одной темы, которая не является высоко компетентной и удачной.
«У соцдемов настало правильное время для того, чтобы посмотреть в зеркало», - признал руководитель радионовостей ERR Индрек Кийслер.
Поддержка Центристской партии и Партии реформ в феврале составляла 27 процентов. Поддержка EKRE выросла на два процента до 14 процентов, а поддержка IRL составила шесть процентов.
Поддержка Свободной партии по-прежнему остается ниже избирательного порога, составляя четыре процента. Зеленых поддерживают три процента избирателей.
Кивиряхк: падение соцдемов было лишь вопросом времени
Руководитель исследования Юхан Кивиряхк сказал, комментируя результаты порталу ERR.ee, что для него вопросом являлось не то, упадет ли рейтинг соцдемов, а то, когда это произойдет.
«Сейчас Осиновский выглядит с темой алкоголя примерно так же, как в свое время Юхан Партс выглядел с темой яиц. Социал-демократы явно должны были бы заниматься темами, вроде обложения налогами роскоши и недвижимости, а не таким вот акцизами», - сказал Кивиряхк.