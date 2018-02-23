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Не пропустите: завтра в Таллинне пройдут концерты и праздничные мероприятия

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ФОТО: Liis Treimann

Таллинн отметит столетие Эстонской Республики множеством праздничных мероприятий.

24 февраля на пруду Шнелли в Тоомпарке будет работать праздничный каток, на котором можно будет следить за президентским приемом и выслушать речь президента. Коньки можно арендовать на месте. Гостей также ждут угощения и салют.

Традиционные мероприятия по случаю Дня независимости пройдут в парке Юрьевой ночи, где в 15:00 будет зажжен огонь и выступят политики и военные.

В Доме братства Черноголовых пройдут бесплатные концерты: в 12:00 выступит оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта (дирижеры Калев Кютару и Яак Карлис), в 13:00 – Таллиннский камерный хор (дирижер Мариелл Арен).

Пиритаская районная управа организует поход в честь празднования юбилея ЭР. Начальная и конечная точка маршрута – Пиритаский спортивный центр, принять участие смогут все желающие. Старт запланирован на 10:00, за два часа будет пройдено около 10 км. После прохождения пути все смогут угоститься пирожками и горячими напитками, а при желании – сходить в баню.

Столетие ЭР будет отмечаться и в зоопарке – 24 февраля стоимость билета составит лишь 1 евро, кассы открыты с 9 до 15, но на территории можно будет находиться до 17:00. А Таллиннский ботанический сад по случаю праздника сделал вход в этот день бесплатным и будет открыт с 10 до 17 часов.

Таллиннский городской музей проводит игру «Львы – на герб!». Игра продлится с 12 до 15 часов в трех филиалах музея: башне Кик-ин-де-Кёк, Музее фотографии и Девичьей башне.

В Ныммеском культурном центре в 16:00 начнется концерт «Эстонская Республика-100».

Мероприятия будут проходить и перед праздником.

В пятницу, 23 февраля, в 18:00 в Пиритаском монастыре в честь Республики будут сожжены новогодние елки. Мероприятие украсит выступлением Хор Биргитты.

В пятницу в 18:00 в культурном центре «Линдакиви» с бесплатным концертом выступит оркестр Европейских войск США. Мероприятие проводится в сотрудничестве с Посольством США в Эстонии.

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