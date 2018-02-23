Фото: современные квартиры, исторические детали и модные удобства на Нарвском шоссе, 80

В доме на Нарвском шоссе, 40, в котором наконец началась реконструкция, будет 81 квартира: лофты в старой части здания и смелые современные апартаменты - в новой. Больших квартир не будет: диапазон площадей от 12 до 44 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Учитывая расположение дома - близость центра и порта, а также университет через дорогу - маленькие квартиры достанутся инвесторам, сдающим недвижимость внаем. Впрочем, и сорокаметровки тоже подойдут для этого бизнеса.

Дом по адресу Нарвское шоссе, 40 построен в начале XX века. За многие годы великолепные оригинальные интерьеры лишились своей привлекательности, но, по словам разработчиков проекта, планируется полностью восстановить великолепие царского времени.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Будут восстановлены первоначальные архитектурные элементы, например, реставрируют элегантное фойе.

В обновленном доме появятся тренажерный зал, закрытая велосипедная стоянка и прачечная.

ФОТО: KV.EE