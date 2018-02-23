суббота, 24 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: современные квартиры, исторические детали и модные удобства на Нарвском шоссе, 80

Фото: современные квартиры, исторические детали и модные удобства на Нарвском шоссе, 80

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

К лету девелоперы обещают выставить на продажу 81 новую квартиру в центре столицы, сообщает портал Kodu. 

В доме на Нарвском шоссе, 40, в котором наконец началась реконструкция, будет 81 квартира: лофты в старой части здания и смелые современные апартаменты - в новой. Больших квартир не будет: диапазон площадей от 12 до 44 квадратных метров. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Учитывая расположение дома - близость центра и порта, а также университет через дорогу - маленькие квартиры достанутся инвесторам, сдающим недвижимость внаем. Впрочем, и сорокаметровки тоже подойдут для этого бизнеса.

Дом по адресу Нарвское шоссе, 40 построен в начале XX века. За многие годы великолепные оригинальные интерьеры лишились своей привлекательности, но, по словам разработчиков проекта, планируется полностью восстановить  великолепие царского времени. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Будут восстановлены первоначальные архитектурные элементы, например, реставрируют элегантное фойе. 

В обновленном доме появятся тренажерный зал, закрытая велосипедная стоянка и прачечная. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации найдете ЗДЕСЬ. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ