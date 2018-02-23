Фото: современные квартиры, исторические детали и модные удобства на Нарвском шоссе, 80

К лету девелоперы обещают выставить на продажу 81 новую квартиру в центре столицы, сообщает портал Kodu.
В доме на Нарвском шоссе, 40, в котором наконец началась реконструкция, будет 81 квартира: лофты в старой части здания и смелые современные апартаменты - в новой. Больших квартир не будет: диапазон площадей от 12 до 44 квадратных метров.
Учитывая расположение дома - близость центра и порта, а также университет через дорогу - маленькие квартиры достанутся инвесторам, сдающим недвижимость внаем. Впрочем, и сорокаметровки тоже подойдут для этого бизнеса.
Дом по адресу Нарвское шоссе, 40 построен в начале XX века. За многие годы великолепные оригинальные интерьеры лишились своей привлекательности, но, по словам разработчиков проекта, планируется полностью восстановить великолепие царского времени.
Будут восстановлены первоначальные архитектурные элементы, например, реставрируют элегантное фойе.
В обновленном доме появятся тренажерный зал, закрытая велосипедная стоянка и прачечная.
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