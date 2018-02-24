Эстонский журналист: живем на своей земле уже 11 000 лет, но до сих пор являемся игрушкой в руках судьбы

Когда жизнь кажется игрой

Наше представление о будущем рассыпалось довольно неожиданно. Давно ли это было, когда мы, взявшись за руки, допелись до свободы Эстонии. Лишь недавно мы пускали слезу, вставляя во флагшток сине-черно-белый, доселе скрываемый под печкой. Совсем недавно мы еще верили в победу…

Мы, конечно же, победили и, конечно же, доказали, что, Эстония, твой мужественный нрав… Однако одной только отваги недостаточно. Мы небольшие и слабые, и не можем никак обойтись без большого брата. К сожалению, настоящих братьев у нас нет, зато есть ненастоящие по принципу «ты – мне, я – тебе». Таким вот образом мы и жертвуем одними своими свободами ради других свобод, расхваливая то, во что не верим. Голосуем «за» в надежде, что в нужный час проголосуют и за нас, раскрыв над головами зонты безопасности.

Нет ничего больней, чем осознание собственного бессилия. Мы живем на своей земле уже 11 000 лет, однако до сих пор являемся игрушкой в руках судьбы. Нашему народу удалось стать нацией, но теперь мы с сожалением констатируем, что в живых остаются лишь большие и очень большие народы и что игры разума по поводу празднования 150-й или 200-й годовщины Эстонской Республики – это вовсе не игры.

Европейцу тоже не лучше

Однако вернемся в школьный класс. Что-то же ведь надо ученикам сказать. К примеру: «Лучше забудьте, что вы эстонцы, и станьте быстрее европейцами!». Но даже это, скорее всего, не поможет, ибо мы стоим на карачках даже в статусе европейцев – вера в то, что каждое поколение будет жить легче, сытнее и беззаботнее, оказалась ложью. Да, несколько столетий все так, наверно, и было, однако теперь мы приближаемся к какому-то финишу. Неважно, насколько быстрое интернет-соединение в нашем компьютере. В любом случае оно недостаточно быстрое для того, чтобы гарантировать нам благополучное и безопасное завтра.

С каждым днем почва все быстрее уходит у нас из-под ног, ибо мы больше не кузнецы своего счастья. Кузница счастья находится где-то совсем в другом месте, а кузнецами являются вообще посторонние люди. Большая часть истории нашего успеха – истории на удивление смышленого и трудолюбивого народа – постепенно становится сказкой.

Тем не менее, нам нужно жить дальше, создавать семьи, рожать детей и учиться. Другими словами, верить, надеяться и любить. Что же это за ценности такие, в которые стоит верить? Быть может, это личное счастье каждого, какая-то особенная любовь к своим родителям, жене/мужу и детям? К улице, дереву, скамейке?

Рассуждая подобным образом, перестаешь жалеть о том, что мы больше не эстонцы, что Ванемуйне не сыграет нам на гуслях народных мелодий, а Калевипоэг не продолжит борьбу за давно утраченную свободу.

Дай нам сил, учитель!

«Времена национальных государств прошли!», - утверждают знатоки. Европа движется к закату, добавляют ученые. Само же время, к счастью, никуда не исчезнет. Его просто придется заново переосмыслить в ожидании новых рассветов и скрывающихся за ними завтрашних дней.

Учитель как раз и есть один из тех, кто должен переосмысливать и придавать смелости. Смелости верить, а не только жертвовать деньги в церковную кружку. Смелости любить, а не надеяться на получение одного лишь удовольствия. Смелости надеяться, а не сотрясать воздух пафосными словами.