Фото: пять красивых, стильных и, конечно, страшно дорогих квартир в Старом городе

Выборка осуществлена не по метражу и не по цене, а по исключительно эмоциональным соображениям: нравится - не нравится. В любом случае, это интересно.

ФОТО: KV.EE

Трехэтажная пятикомнатная квартира площадью 169,9 м2 после капитального ремонта, с дубовым паркетом, доломитовым камином, историческими деталями, стильной мебелью и отдельным входом.

ФОТО: KV.EE

История этого архитектурного памятника восходит к Средним векам, но первое упоминание о части дома, выходящей на улицу, датируется XVIII веком. Последняя перестройка была совершена в 1920-х годах.

Интерьер трехкомнатной квартиры площадью 148,8 м² создан профессиональным дизайнером и стилистически восходит как раз к годам становления первой Эстонской республики. Большое количество картин современных ходожников и ультрамодный камин делают гостиную с потолками высотой четыре метра простио уникальной!

ФОТО: KV.EE

В доме, где находится эта симпатичная отремонтированная квартира площадью 70,9 м2, что, согласитесь, для двухкомнатной немало, всего две квартиры.

Квартира со вкусом и тщанием реновирована: сохранены старые шпингалеты, деревянные несущие столбы, уникальные двустворчатые дубовые двери. Белоснежная кафельная печь-камин исправно отапливает гостиную.

ФОТО: KV.EE

Четырехкомнатная квартира общей площадью 181,4 м² располагается на двух этажах дома постройки 1917 года.

На первом этаже просторная кухня, очень большая гостиная-столовая с камином и балконом, две спальни (каждая с собственной ванной) и гардеробная. На втором этаже площадью 66,2 м2 находится просторное помещение с высоким потолком и мансардными окнами, где находится кабинет, библиотека и спальня.

ФОТО: KV.EE

Эту двухкомнатную квартиру площадью 73,3 м2 можно без преувеличения назвать роскошной. По крайней мере, так она выглядит на фотографиях.