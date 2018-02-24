Каарел Таранд: завтра родину продам

Непрекращающиеся «мы будем…» и «мы сделаем…» сводятся в современном контексте к элементарной арифметике: Мы = Эстония – инакомыслящие. Синонимом последнего слова в ближайшем будущем станет «враг народа», а по состоянию на текущую неделю является, как минимум, «разрушитель национального государства», «либераст», «глобалист» или «пид**». Когда с врагами народа будет покончено, останется лишь простое тождество «мы = Эстония».

Каюсь за цитату, но согласно поставленному Мартом Хельме диагнозу за всем этим последовал «эскалированный галдеж» в качестве реакции на благородную мысль КНПЭ (EKRE) начать законодательно защищать святость гимна Эстонии. Над юридическими аспектами этого законопроекта поглумились уже предостаточно, однако в насмешках не было ни намека на спусковой крючок, т.е. на механизм приведения закона в действие. Искать этому долгое научное обоснование не стоит.

Капелька зла

Ошибочный вывод относительно нахождения гимна Эстонии под угрозой был сделан при помощи обобщения частного примера. Это типичный случай применения закона малых чисел. Даже если c исполнением или неисполнением гимна опростоволосились бы три раза подряд, то на основании этих промашек не стоило бы делать обобщение, будто непрерывная цепь ошибок будет продолжаться бесконечно.

Если при игре в орлянку трижды выпадает «орел», то подобная закономерность никак не исключает 50-процентной вероятности выпадения на четвертый раз «решки». Лишь в одном случае из 500 при подбрасывании монеты десять раз подряд она будет всегда падать вверх одной стороной. Если бы переживающие по поводу гимна еще перед тем, как прийти к выводу о необходимости его защиты на законодательном уровне, удосужились бы просмотреть за последние 25 лет десятки тысяч эпизодов удачного исполнения гимна и сопоставить их с парой-тройкой неудачных попыток, то они пришли бы к твердому убеждению в отсутствии необходимости принятия соответствующего законопроекта. Сделав же обобщение на основании единичного случая, они тотально просчитались.

Скорее всего, свою роль как в сложившейся ситуации, так и в возникновении затруднений, гарантированных в будущем даже при разумном разруливании проблем с гимном, сыграли два свойства человеческой психики. Одно из них известно как негативизм, другое же называют наивным реализмом. В ходе длительного эволюционного процесса человеку как индивиду и виду для выживания было необходимо правильно оценивать риски, причем последствия негативных событий всегда имели несоизмеримо большее воздействие по сравнению с событиями положительными.

По этой причине поведение людей (впрочем, как и других видов тоже) можно считать преимущественно негативистским. Психологи Пол Розин и Эдвард Ройзман описали это явление в начале нынешнего века.