Страсти перед Fightland: Рейльсон или Нурмсоо?

В этот раз наиболее интригующей схваткой обещает стать бой между представителями летней столицы Рометом «сокрушителем» Рейльсоном и Кайо Нурмсоо, искры между которыми уже вовсю летают на страницах в соцсетях.

Накануне в ТЦ Ülemiste состоялось взвешивание бойцов, которые примут участие в сегодняшних соревнованиях. Рейльсон и Нурмсоо решили провести официальное фотографирование молча. Но напряжение между бойцами было невозможно не заметить.

Некоторое время назад Рейльсон прокомментировал свою подготовку к бою и отметил, что перед встречей с Нурмсоо боец активно занимался разноплановой тренировкой. Оппонент в карман за словом не полез и пообещал сокрушить Рейльсона и подарить спортсмену новое прозвище. Бой между Рейльсоном и Нурмсоо пройдет по правилам MMA (3х5 минут) в весе до 71кг. Fight-карта нынешнего шоу включает в себя 10 поединков по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. Бой вечера проведут Майкель Астур (9 побед / 6 KO) и Серафим Герзун (2 победы / 1 КО).