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Страсти перед Fightland: Рейльсон или Нурмсоо?

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ФОТО: Postimees.ee

Очередной сезон бойцовского турнира Fightland стартует уже этим вечером в Кейласком центре здоровья. 

В этот раз наиболее интригующей схваткой обещает стать бой между представителями летней столицы Рометом «сокрушителем» Рейльсоном и Кайо Нурмсоо, искры между которыми уже вовсю летают на страницах в соцсетях.

Накануне в ТЦ Ülemiste состоялось взвешивание бойцов, которые примут участие в сегодняшних соревнованиях.  Рейльсон и Нурмсоо решили провести официальное фотографирование молча. Но напряжение между бойцами было невозможно не заметить.

Некоторое время назад Рейльсон прокомментировал свою подготовку к бою и отметил, что перед встречей с Нурмсоо боец активно занимался разноплановой тренировкой. Оппонент в карман за словом не полез и пообещал сокрушить Рейльсона и подарить спортсмену новое прозвище. Бой между Рейльсоном и Нурмсоо пройдет по правилам MMA (3х5 минут) в весе до 71кг. Fight-карта нынешнего шоу включает в себя 10 поединков по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. Бой вечера проведут Майкель Астур (9 побед / 6 KO) и Серафим Герзун (2 победы / 1 КО).

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