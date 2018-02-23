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Министр внутренних дел Эстонии выступит в Нарве с праздничной речью

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Министр внутренних дел Андрес Анвельт.

ФОТО: Лийс Трейманн

Завтра министр внутренних дел Андрес Анвельт примет участие в торжественной церемонии поднятия флага над замком Германа в Нарве, где после обратится к жителям города с праздничной речью.

«Я очень рад отметить такую значимую для нашей страны дату именно в Нарве, самом восточном городе Эстонии. Мы с нарвитянами встретим столетие Республики самыми первыми. В этом есть что-то особенно волнительное и торжественное», - поделился впечатлениями в преддверии праздника министр внутренних дел Андрес Анвельт.

По словам Анвельта, стоящая на пороге своего столетия Эстония всегда была многонациональной и многоязычной. Отчасти это связано с трагической историей эстонского народа, который в течение многих веков жил под чужим владычеством и не имел независимости.

«Сегодня же, когда нашей независимости исполнился век, мы должны усвоить, что все проживающие на этой территории люди – наши соотечественники. Только вместе мы сможем построить лучшую Эстонию. Только вместе мы сможем укрепить нашу государственность», - сказал Анвельт.

Торжественная церемония поднятия флага состоится завтра с 7:05 по 7:40. После Андрес Анвельт возложит венок к монументу в память об Освободительной войне на Гарнизонном кладбище.

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