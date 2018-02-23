Министр внутренних дел Эстонии выступит в Нарве с праздничной речью

«Я очень рад отметить такую значимую для нашей страны дату именно в Нарве, самом восточном городе Эстонии. Мы с нарвитянами встретим столетие Республики самыми первыми. В этом есть что-то особенно волнительное и торжественное», - поделился впечатлениями в преддверии праздника министр внутренних дел Андрес Анвельт.

По словам Анвельта, стоящая на пороге своего столетия Эстония всегда была многонациональной и многоязычной. Отчасти это связано с трагической историей эстонского народа, который в течение многих веков жил под чужим владычеством и не имел независимости.

«Сегодня же, когда нашей независимости исполнился век, мы должны усвоить, что все проживающие на этой территории люди – наши соотечественники. Только вместе мы сможем построить лучшую Эстонию. Только вместе мы сможем укрепить нашу государственность», - сказал Анвельт.