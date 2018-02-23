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  • Луйк назвал доставку установки Patriot в Эстонию символическим шагом

Луйк назвал доставку установки Patriot в Эстонию символическим шагом

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Юри Луйк.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

По словам министра обороны Юри Луйка, доставка в Эстонию ракетной установки Patriot является со стороны союзников символическим шагом. Офицеры противозенитного командования США обсудили с военнослужащими ВВС Эстонии проведение совместных учений.

«Союзники с нами. Доставка в нашу страну для демонстрации эффективной противозенитной системы является символическим шагом», - сказал Луйк BNS.

«Но вопрос не только в параде. Офицеры, приехавшие с системой Patriot, также участвовали в дискуссиях с нашими ВВС. Обсуждался вопрос о предстоящих совместных учениях», - добавил министр.

Установка пробудет в Эстонии до 25 февраля.

Прибывшая в Эстонию установка Patriot принадлежит дислоцированному в Европе противозенитному командованию сухопутных войск и входит в состав размещенной в Европе противозенитной системы США.

Военнослужащие США в пятницу представили руководству Сил обороны и Министерства обороны доставленную в Эстонию для учений противозенитную ракетную установку Patriot.

В Таллинне с установкой ознакомились командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, глава генерального штаба генерал-майор Мартин Херем, министр обороны Юри Луйк и посол США в Эстонии Джеймс Мелвиль. В четверг установку представили в Эмари военнослужащим ВВС Эстонии.

Установки привезли в Эстонию для отработки сотрудничества с ВВС Эстонии. ВВС Эстонии и ранее отрабатывали сотрудничество с командами Patriot, учения, похожие на прошедшие на этой неделе, планируется проводить и в дальнейшем.

Patriot также используют на параде Сил обороны в годовщину республики 24 февраля, после парада она будет представлена на выставке военной техники.

Мобильная противозенитная система MIM 104 Patriot является одной из самых современных в мире. В зависимости от типа ракеты дальность действия может достигать 160 км, а высота 25 км.

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